Le club saoudien d'Al-Nassr est désormais à quelques heures de l'annonce officielle de sa première recrue lors de l'actuel mercato estival, après que le milieu de terrain portugais Samu Costa est apparu à l'aéroport de Majorque, en Espagne, en partance pour Riyad, une étape préliminaire en vue de finaliser les dernières formalités du transfert et de passer la visite médicale.

La radio espagnole « Cadena SER » a révélé que le milieu de terrain portugais, qui défend actuellement les couleurs du Real Majorque en Espagne, est sur le point de devenir la première recrue du Doyen lors de l'actuel mercato estival, après qu'un accord définitif a été trouvé entre toutes les parties concernées.

Un accord entièrement bouclé

Dans des déclarations exclusives accordées à cette même radio espagnole, Samu Costa a confirmé qu'il était déjà parvenu à un accord global avec la direction d'Al-Nassr concernant tous les détails liés à son transfert vers le club saoudien dans les prochaines heures.

Le joueur portugais a ajouté que tous les détails de l'opération, y compris les conditions financières, la durée du contrat et les clauses additionnelles, ont été définitivement réglés, et qu'il ne reste plus que les formalités officielles et la visite médicale pour officialiser le transfert.

Une photo à l'aéroport confirme l'imminence de l'annonce officielle

La radio espagnole « Cadena SER » a publié une photo exclusive du joueur portugais lors de sa présence à l'aéroport de Majorque, alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans l'avion à destination de Riyad pour rejoindre le stage d'Al-Nassr, une image qui confirme l'imminence de l'annonce officielle du transfert dans les prochaines heures.

Un parcours professionnel bien rempli

Samu Costa, âgé de 25 ans, a disputé au cours des dernières années 108 matches officiels sous le maillot du Real Majorque dans les différentes compétitions nationales et continentales, au cours desquels il a démontré des qualités techniques et physiques remarquables au milieu de terrain.

L'international portugais a également porté auparavant les couleurs des clubs d'Almería en Espagne et du Sporting Braga au Portugal, à des étapes antérieures de sa carrière professionnelle, avant de rejoindre le Real Majorque et de devenir l'un des piliers essentiels du milieu de terrain de l'équipe.

En rejoignant Al-Nassr, le club saoudien deviendra la quatrième étape professionnelle de la carrière du joueur portugais, dont on attend qu'il apporte de la profondeur technique et tactique au milieu de terrain du Doyen la saison prochaine.

Le club devrait annoncer officiellement l'opération dans les 48 prochaines heures, après avoir finalisé la visite médicale et la signature des contrats officiels, dans une démarche qui constitue la première d'une série de recrutements que le Doyen prévoit lors de l'actuel mercato estival.