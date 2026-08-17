Ødegaard : la Premier League ne nous suffira pas, nous voulons plus

Martin Odegaard, le capitaine d'Arsenal, a prévenu les concurrents que son club aspirait à remporter de nombreux titres cette saison, et que se contenter de la Premier League anglaise ne suffisait pas.

Le joueur norvégien a brillé lors de la large victoire d'Arsenal contre Manchester City sur le score de 3-0 lors du match du Community Shield hier dimanche, inscrivant un but et remportant le prix du meilleur joueur de la rencontre.

Cette performance dominante lui a donné une soif ardente d'en obtenir davantage avant la nouvelle saison, qui débute par le match d'ouverture d'Arsenal en championnat contre Coventry vendredi prochain.

Odegaard a déclaré, dans des propos rapportés par le journal anglais « Daily Mail » : « Nous voulions montrer notre niveau. »

Il a ajouté : « Bien sûr, nous avons remporté le championnat l'année dernière. Mais cette année, nous voulons plus. Il y a beaucoup de choses à disputer. Nous voulons rééditer l'exploit en championnat, en plus des autres titres. Il nous reste beaucoup de travail, et il y a encore une large marge de progression. »

Odegaard a également fait de grands éloges de la nouvelle recrue Bruno Guimarães, qui a été recruté de Newcastle contre 75 millions de livres sterling, et qui a débuté comme titulaire pour la première fois avec Arsenal contre Manchester City.

Il a poursuivi : « C'était vraiment formidable, et très naturel. Dès le premier jour de son arrivée, tout a été très naturel. Même si nous avons eu quelques grosses accrochages avec lui par le passé, il est devenu une partie naturelle de l'équipe. »

Il a continué : « On peut voir sa qualité. Il est capable de gagner le ballon, c'est un combattant, mais il possède aussi une grande qualité dans le maniement du ballon. »

Il a précisé : « Il a ce petit truc, que dire… Il est très calme avec le ballon. Il prend toujours le temps nécessaire et trouve le couloir. »

Il a conclu : « Dès le premier instant où l'entraînement commence, on peut ressentir sa présence et son talent. C'est un joueur formidable. J'ai hâte. »