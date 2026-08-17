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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

Traduit par

Ødegaard : la Premier League ne nous suffira pas, nous voulons plus

Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
M. Oedegaard
B. Guimaraes
Angleterre
Pays de Galles
Norvège
Brésil

Les ambitions du capitaine d'Arsenal sont sans limites

Martin Odegaard, le capitaine d'Arsenal, a prévenu les concurrents que son club aspirait à remporter de nombreux titres cette saison, et que se contenter de la Premier League anglaise ne suffisait pas.

Le joueur norvégien a brillé lors de la large victoire d'Arsenal contre Manchester City sur le score de 3-0 lors du match du Community Shield hier dimanche, inscrivant un but et remportant le prix du meilleur joueur de la rencontre.

Cette performance dominante lui a donné une soif ardente d'en obtenir davantage avant la nouvelle saison, qui débute par le match d'ouverture d'Arsenal en championnat contre Coventry vendredi prochain.

Odegaard a déclaré, dans des propos rapportés par le journal anglais « Daily Mail » : « Nous voulions montrer notre niveau. »

Il a ajouté : « Bien sûr, nous avons remporté le championnat l'année dernière. Mais cette année, nous voulons plus. Il y a beaucoup de choses à disputer. Nous voulons rééditer l'exploit en championnat, en plus des autres titres. Il nous reste beaucoup de travail, et il y a encore une large marge de progression. »

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Odegaard a également fait de grands éloges de la nouvelle recrue Bruno Guimarães, qui a été recruté de Newcastle contre 75 millions de livres sterling, et qui a débuté comme titulaire pour la première fois avec Arsenal contre Manchester City.

Il a poursuivi : « C'était vraiment formidable, et très naturel. Dès le premier jour de son arrivée, tout a été très naturel. Même si nous avons eu quelques grosses accrochages avec lui par le passé, il est devenu une partie naturelle de l'équipe. »

Il a continué : « On peut voir sa qualité. Il est capable de gagner le ballon, c'est un combattant, mais il possède aussi une grande qualité dans le maniement du ballon. »

Il a précisé : « Il a ce petit truc, que dire… Il est très calme avec le ballon. Il prend toujours le temps nécessaire et trouve le couloir. »

Il a conclu : « Dès le premier instant où l'entraînement commence, on peut ressentir sa présence et son talent. C'est un joueur formidable. J'ai hâte. »

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