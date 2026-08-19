Comme l’a indiqué mercredi le club de Ligue 1, « les deux parties sont parvenues à la conclusion » que « les objectifs initialement fixés n’ont été atteints que partiellement ». C’est pourquoi il a été décidé de résilier le contrat du champion du monde 2018, qui courait initialement jusqu’en juin 2027.

Pogba était arrivé à Monaco à l’été 2025, après avoir été sans club depuis décembre 2024. Lors de son précédent passage à la Juventus Turin, son contrat avait également été résilié. En outre, Pogba avait été suspendu 18 mois pour dopage jusqu’en mars 2025.

Par la suite, le joueur de 33 ans n’est pas parvenu à retrouver à Monaco la forme requise pour le très haut niveau. La saison dernière, il n’a disputé que six matches de Ligue 1, dont un seul comme titulaire. Au total, Pogba n’a cumulé que 115 minutes de jeu.

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« Objectifs seulement partiellement atteints » : Paul Pogba quitte Monaco

Actuellement, le milieu de terrain, qui a disputé plus de 200 matches officiels avec Manchester United, souffre d’un étirement à la cuisse gauche. Lors de la préparation de la saison, il a également longtemps eu des problèmes au genou droit.

Le club a toutefois salué dans son communiqué « l’attitude remarquable, la détermination et l’exigence maximale » de Pogba, qui était « revenu à la compétition au plus haut niveau après une longue pause ».

De son côté, Pogba a remercié le président, la direction du club, ses coéquipiers, l’ensemble du staff ainsi que tous les supporters qui avaient cru en lui. Jouer pour Monaco a été une « expérience incroyable », a déclaré Pogba, même s’il n’a pas disputé autant de matches qu’il l’avait espéré.