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L’entraîneur de West Ham, Nuno Espirito Santo, s’est attiré les foudres du public du London Stadium après la défaite 3-1 face à West Bromwich Albion, samedi en Championship. Cette deuxième défaite consécutive à domicile laisse West Ham, favori pour la montée, à la huitième place, à six points de la tête. De son côté, une équipe de West Bromwich Albion fluide et disciplinée s’est hissée parmi les quatre premiers devant 3 000 supporters ayant fait le déplacement.

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La pression monte sur Nuno, toujours en difficulté à domicile

West Ham vient de perdre deux matches consécutifs à domicile, encaissant six buts lors de ces deux défaites. Celle de samedi n’a offert que peu de motifs de satisfaction à Nuno. Sky Sports rapporte que l’entraîneur a essuyé la colère des supporters au coup de sifflet final.

Les ambitions de West Ham de retrouver la Premier League avaient déjà été compromises par des résultats irréguliers à domicile, notamment par des penalties manqués dans les derniers instants face à Charlton et QPR, qui lui ont finalement coûté trois points. Les supporters de West Bromwich Albion se sont délectés des difficultés de Nuno, ancien entraîneur de Wolverhampton, leur grand rival de la Black Country.

Myhre frappe le premier, Bowen égalise

West Ham avait concédé l’ouverture du score lors de neuf de ses 15 matches précédents, et le scénario s’est répété. Les locaux se sont procuré la première occasion lorsque l’accélération d’Edvin Austbo a permis de servir Mohammadou Kante, dont la frappe a été déviée au-dessus du but par Jayson Molumby.

À la 20e minute, une passe d’Isaac Price a transpercé la défense et le centre à ras de terre de Jimmy-Jay Morgan a été repris à bout portant par Felix Horn Myhre, laissé sans marquage. Price aurait dû porter le score à 2-0, mais il a expédié sa frappe à côté depuis une distance de 7,3 m. Puis le tir du capitaine Jarrod Bowen, dévié par Callum Styles, est entré au premier poteau, lui offrant son septième but de la saison.

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Morgan et Styles scellent la victoire méritée de West Bromwich Albion

L’égalisation de Bowen n’a pas apaisé les supporters locaux, qui ont sifflé West Ham à la pause. Moins de trois minutes après la reprise, West Bromwich Albion a repris l’avantage. Myhre a amorti un centre de Price venu de la gauche pour Morgan, qui a inscrit son quatrième but de la saison d’une frappe croisée face à Mads Hermansen.

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Max O'Leary a repoussé des tentatives de Max Kilman et Kyle Walker-Peters. Mais moins de deux minutes après la sortie en boitant de Walker-Peters, blessé à la cuisse, alors que Nuno avait utilisé ses cinq remplacements, Styles a marqué. Le corner de Price n’a été dégagé qu’à moitié et la frappe puissante de Styles, déviée depuis une distance de 18 m, n’a laissé aucune chance à Hermansen.

Cardiff, prochain défi pour le West Ham de Nuno

West Ham a rarement semblé en mesure de revenir. Le retourné acrobatique du remplaçant Taty Castellanos, directement sur O'Leary dans le temps additionnel, a été sa seule véritable occasion.

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Alors que la patience des supporters s’amenuise dangereusement, Nuno doit trouver rapidement une réponse lors du match de West Ham face à Cardiff City mercredi. Le favori pour la montée doit réduire l’écart avec les leaders et relancer sa course à un retour immédiat en Premier League.