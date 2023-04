Nuno Mendes après la PSG-Lyon (0-1) : "L'avenir de Galtier ? On n'a pas à se préoccuper de ça"

Le latéral portugais n'a pas souhaité commenter la situation fragile de son coach alors que Paris a enchaîné sa huitième défaite en dix-huit match.

Il faut croire que dans les soirées difficiles les cadres ne se bousculent pas pour venir parler à la presse. Si Kylian Mbappé a souvent donné le change en la matière, les journalistes s'attendaient à voir débouler un cadre devant les micros et les caméras. Pas de Marquinhos, pas de Verratti, pourtant capitaine et vice-capitaine pour venir commenter la huitième défaite des Parisiens sur les dix-huit dernières rencontres. La deuxième consécutive à domicile sans inscrire le moindre but : une première dans l'ère QSI. C'est donc Nuno Mendes qui est venu se coltiner l'exercice qu'aucun joueur n'affectionne. Interrogé sur l'avenir de son coach, il a botté en touche.



Que se passe-t-il au PSG ?

Nuno Mendes. On est entrés dans ce match avec l’envie de gagner. Même si l’équipe n’est pas très bien en ce moment. Mais le match a aussi été conditionné par l’arbitrage. L’arbitrage ne doit pas être une excuse. On a essayé de tout donner et de faire ce qui était possible pour aller chercher la victoire.

Etes-vous inquiet pour la suite du championnat ?

On a six points d’avance et il reste encore neuf matchs. On est le PSG, on va jouer tous les matchs pour les gagner, c’est ce qu’on cherche à faire depuis toujours.



L’arbitrage est la seule explication que vous avez pour justifier cette défaite ?

Evidemment cette défaite n‘est pas liée qu’à l’arbitrage, l’équipe aurait du faire beaucoup mieux. On aurait dû arriver plus souvent dans les zones de décision et rentabiliser au maximum les occasions que l’on a eu. Aussi mieux défendre car on a eu beaucoup de déséquilibres qui ont fait que l’on a souffert et encaissé ce but.

Quelle est la solution dans le jeu pour que l’équipe reparte de l’avant ?

Il faut s’entraîner, on a une semaine pour se préparer au match contre Nice. Il faut s’entraîner et donner notre maximum, on est des joueurs de haut niveau.

Quand une équipe perd 8 fois en 18 matchs, l’entraîneur est souvent fragilisé. Changer d’entraîneur est-il al solution ?

Non, je ne me focalise pas là-dessus. Mon travail est de jouer et en ce qui concerne l’entraîneur, c’est le staff qui gère ça. Ce n’est pas nous, les joueurs qui payons le salaire du coach. Nous, on est payé pour jouer et être sur le terrain et c’est ce qu’on va faire. On n’a pas à se préoccuper de ça.