Nuit noire à Barcelone : la presse catalane ouvre le feu après la chute dans le Clasico !

La presse catalane a ouvert le feu sur les joueurs du Barça après la défaite face au Real Madrid sur le score de 2-1 dans le Clasico disputé au stade Spotify Camp Nou, plusieurs vedettes de l'équipe ayant échoué à livrer la prestation attendue, au milieu de critiques visant la défense, le milieu de terrain, et jusqu'à l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Les médias catalans n'ont pas hésité à désigner les responsables de la défaite, après que le Real Madrid a su exploiter les erreurs de son adversaire et imposer sa supériorité dans la rencontre, mettant ainsi plusieurs joueurs du Barça sous le feu des critiques.

Le Portugais João Cancelo a figuré parmi les noms les plus mis en cause, le journal « El Nacional » lui ayant attribué une note sévère de 4 sur 10, estimant qu'il avait paru désorienté sur les deux côtés de la défense.

Quant à « Mundo Deportivo », il lui a accordé un 5 sur 10, soulignant ses difficultés face aux attaques du Real Madrid, ainsi que son influence offensive limitée.

De même, Pau Cubarsí a essuyé des critiques en raison de l'action ayant précédé le but décisif de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga l'ayant pris de vitesse.

« Mundo Deportivo » et « Sport » ont mis en lumière les difficultés du jeune défenseur à gérer les attaques de la Maison Blanche.

Lamine Yamal n'a pas été épargné par les critiques, ayant été incapable de faire la différence malgré ses tentatives offensives.

Le journal « Sport » a estimé que sa prestation n'avait pas été suffisante, en raison de son manque de constance et de l'absence d'une véritable empreinte dans ce Clasico.

En revanche, la prestation de Pedri s'est améliorée après la pause, lui qui a délivré la passe décisive sur le but égalisateur inscrit par Raphinha, après que le Barça a eu du mal à imposer son rythme durant la première période.

Mais la radio « Cadena SER » a salué la supériorité d'Aurélien Tchouaméni et de Federico Valverde, qui ont réussi à limiter la dangerosité de Pedri et Rodri, et à prendre le contrôle du milieu de terrain.

Les critiques se sont étendues à Hansi Flick, en raison de l'incapacité du Barça à imposer son style habituel, du manque de précision du pressing, ainsi que de l'échec des changements à modifier le cours de la rencontre.