Nuit des Pharaons et du Roi… Salah entre dans l’histoire et l’Égypte signe un exploit retentissant

Mohamed Salah, la star de l’équipe nationale égyptienne, a poursuivi sa série de records lors de la rencontre face à la Nouvelle-Zélande, ce lundi au stade « BC Place », pour le compte de la deuxième journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Selon le site spécialisé Opta, Mohamed Salah, âgé de 34 ans et 7 jours, le joueur égyptien le plus âgé à marquer en Coupe du monde, surpassant l’ancien record de Magdi Abdel-Ghani, buteur contre les Pays-Bas en 1990 à l’âge de 30 ans et 320 jours.

De son côté, le site français « Stats Foot » souligne que Mahmoud Hassan « Trezeguet » est devenu le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches avec la sélection égyptienne dans l’histoire de la Coupe du monde. Après avoir joué son quatrième match dans la compétition, il rejoint ainsi Mohamed Salah en tête du classement.

Trezeguet a également marqué l’histoire du football égyptien face à la Nouvelle-Zélande en devenant le premier remplaçant des Pharaons à trouver le chemin des filets en Coupe du monde.

Enfin, la même source rappelle que l’Égypte a inscrit pour la première fois de son histoire trois buts dans une même rencontre de Coupe du monde, confirmant ainsi une efficacité offensive inédite dans ses participations au tournoi.