Le club d'Al-Hilal a poursuivi ses efforts pour recruter un nouvel ailier lors du mercato estival actuel, afin de remplacer son ailier brésilien Malcom, qui est désormais proche de quitter ses rangs.

Des rapports de presse ont indiqué que Malcom est désormais proche d'un transfert vers le club émirati d'Al-Jazira lors du mercato estival actuel, après la résiliation de son contrat avec Al-Hilal, dans un contexte où « le Leader » souhaite recruter un nouvel ailier.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé qu'Al-Hilal avait placé le Brésilien Gabriel Martinelli, ailier d'Arsenal, sur sa liste de priorités en vue de le recruter lors du mercato estival actuel.

Romano a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau « X », que « le Leader » a ajouté Martinelli à une liste de trois joueurs parmi lesquels choisir, comprenant le Portugais Pedro Neto, ailier de Chelsea, ainsi qu'un troisième ailier.

Selon le journaliste italien, l'ailier d'Arsenal souhaite rejoindre l'un des clubs européens en cas de départ des Gunners, mais l'offre que présentera Al-Hilal pourrait être suffisamment importante pour le convaincre.

Le club saoudien avait déjà recruté l'ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance du club anglais de West Ham United lors du mercato estival actuel, mais il cherche un autre ailier pour compléter sa force offensive.

Martinelli évolue avec Arsenal depuis 2019, lorsqu'il l'avait rejoint en provenance du club brésilien d'Ituano. Il a disputé 278 matchs avec le club londonien, au cours desquels il a réussi à inscrire 62 buts et à en délivrer 36 passes décisives.

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