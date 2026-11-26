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Alexander Sørloth est de nouveau à l'arrêt après une blessure musculaire à la jambe droite, comme l'ont confirmé les examens médicaux réalisés par le staff médical de l'Atlético de Madrid.

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Alexander Sørloth est de nouveau à l'arrêt après une blessure musculaire à la jambe droite, comme l'ont confirmé les examens médicaux réalisés par le staff médical de l'Atlético de Madrid.

Selon le journal Sport, cette blessure est une mauvaise nouvelle pour l'entraîneur Diego Simeone, qui va perdre son attaquant au moment où celui-ci semblait retrouver son niveau et son sens du but, après avoir inscrit son premier but face à Viking.

Alexander Sørloth a terminé ce match de Ligue des champions en souffrant, et a dû quitter la pelouse à la 71e minute après avoir été victime d'une surcharge musculaire et d'un violent choc contre le poteau.

Les examens médicaux qu'il a passés par la suite ont confirmé une déchirure musculaire, qui le contraindra à rester éloigné des terrains au cours des prochaines semaines.

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L'Atlético a annoncé qu'Alexander Sørloth allait entamer un programme de récupération, combinant séances de kinésithérapie et travail de remise en condition physique en salle de musculation.

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Si le club n'a pas fixé de date précise pour le retour d'Alexander Sørloth, il est certain que le joueur manquera au moins cinq matchs avec l'équipe madrilène dans les semaines à venir.

L'attaquant norvégien sera absent pour les rencontres de Liga face à Elche, Barcelone, au Betis et à Valence, ainsi que pour le duel contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions.

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Sa participation face au Celta Vigo, avant la trêve des fêtes de Noël, est également très incertaine.

Il s'agit de la deuxième blessure musculaire de Sørloth cette saison.

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Le joueur avait eu besoin de deux mois pour retrouver l'équipe après sa précédente blessure.

Tout indique désormais que Jonathan David sera le mieux placé pour accompagner Julián Alvarez à la pointe de l'attaque, lui qui avait démarré la saison en force avant de voir son rôle diminuer et de sortir des radars.