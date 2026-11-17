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Dans un mouvement qui a bouleversé tous les pronostics sur le marché des jeunes talents en Europe, le jeune attaquant JJ Gabriel, âgé de seulement 16 ans, s'apprête à rejoindre le Real Madrid cette semaine. Une opération qui fera parler tout le monde, après qu'il a changé d'agent à la dernière minute et tranché en faveur de la capitale espagnole.

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Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le jeune joueur a en effet décidé de quitter Manchester United, malgré les importants efforts du club anglais pour le retenir. Il a finalement choisi le Real Madrid, devançant des géants comme le Bayern Munich et Barcelone, qui suivaient de près la situation du joueur.

Sauf surprise, JJ Gabriel rejoindra le Real Madrid cette semaine. Selon les informations disponibles, le club aurait versé environ 360 000 euros à Manchester United, une opération qui paraît modeste en termes de montant, mais considérable en termes d'avenir.

Le joueur n'intégrera pas directement l'équipe première : il rejoindra le centre de formation. Il devrait évoluer avec la Castilla, mais ne pourra pas jouer avec l'équipe réserve avant janvier. Tout indique donc qu'il commencera avec les moins de 19 ans.

Avant de s'engager avec le Real Madrid, JJ Gabriel a effectué une démarche décisive qui a complètement changé la donne : il a changé d'agence de représentation, un facteur déterminant dans son arrivée au club merengue.

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Le joueur s'est en effet engagé avec « Epic Sports », l'une des agences les plus influentes du monde du football, dirigée par le célèbre agent Ali Barat.

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Ali Barat entretient d'excellentes relations avec le Real Madrid, puisque deux de ses clients évoluent actuellement au sein de l'équipe : Dumfries et Huijsen.

Selon de nombreuses sources, Ali Barat a personnellement mené les négociations avec Valdebebas pour l'arrivée de JJ Gabriel, qui signera, d'après la presse espagnole, un contrat de trois ans avec le Real Madrid.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », le Real Madrid est le mieux placé pour boucler l'opération. Le club merengue a accepté toutes les conditions posées par le joueur et son célèbre agent Ali Barat, et se dit prêt à assumer le coût total de l'opération, estimé à 10 millions d'euros.

L'accord comprend un contrat de trois ans, ainsi que diverses primes pour des membres de la famille du joueur et pour son agent, des bonus liés aux performances et la satisfaction de ses exigences sportives.

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Du côté de Barcelone, la situation est plus complexe et plus floue. Alors que le directeur sportif Deco assure depuis plusieurs jours refuser d'entamer la moindre négociation, se contentant de reconnaître que Barat a évoqué la situation du joueur lors de sa tournée européenne, l'entourage de Gabriel affirme à plusieurs reprises son souhait de rejoindre Barcelone si ses conditions sont remplies.

Citant le site « The Touchline », le journal a dévoilé les chiffres de l'éventuelle offre de Barcelone : le salaire du contrat sur trois saisons s'élèverait à environ deux millions d'euros, conformément à la réglementation applicable aux joueurs de 16 ans, un montant inhabituel pour cette tranche d'âge, auquel s'ajouteraient des indemnités familiales et des primes de performance.

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Mais au bout du compte, le Real Madrid semble avoir remporté la mise, et Ali Barat paraît avoir joué le rôle le plus important pour orienter le talent de Manchester United vers le Bernabéu, dans une opération qui pourrait marquer les débuts d'une future grande star, attendue par tous à Madrid.