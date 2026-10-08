L'Allemand Toni Kroos, légende du Real Madrid, se rapproche du monde des entraîneurs, après avoir informé la Fédération espagnole de son intérêt pour rejoindre la formation d'entraîneurs réservée aux joueurs professionnels.

Le quotidien AS a rapporté que Toni Kroos possède actuellement un diplôme d'entraîneur reconnu jusqu'au troisième niveau du football.

Kroos a informé la Fédération espagnole de son souhait de rejoindre la formation d'entraîneurs réservée aux joueurs professionnels, qui se tiendra au cours de la saison 2027-2028.

Le journal a précisé que réussir cette formation signifie l'obtention de la licence A, qui permet à son détenteur d'entraîner des équipes de n'importe quel niveau.

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En vertu de la certification qu'il possède actuellement, Toni Kroos peut s'asseoir sur le banc en tant qu'entraîneur adjoint, mais il ne peut pas occuper le poste d'entraîneur principal, que ce soit en première ou en deuxième division.

Il convient de rappeler que le Real Madrid avait envisagé l'an dernier de ramener Toni Kroos dans l'organigramme du club madrilène, et que ses visites à l'académie qui porte son nom réduisent la distance entre lui et les Merengue, et ne permettent pas de l'oublier.

Kroos poursuit son travail dans l'académie qu'il a fondée à Boadilla, prenant plaisir à aider les jeunes générations à se développer et à se former.

Et après deux années loin de l'aspect compétitif du football, il commence à envisager le banc de l'entraîneur comme une destination possible au sein du sport qui lui a permis d'être l'un des meilleurs joueurs du monde.