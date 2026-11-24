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Le FC Barcelone exige que Florentino Pérez, président du Real Madrid, revienne sur ses déclarations concernant l'affaire Negreira. Les deux parties se retrouvent devant la justice dans la capitale espagnole, Madrid, demain, mercredi 25 novembre 2026, lors d'une audience de conciliation préalable à une éventuelle plainte pénale.

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Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le FC Barcelone et Florentino Pérez, ou les avocats choisis par le président du Real Madrid, doivent comparaître devant la justice à 9 h 40 précises, dans la salle d'audience des tribunaux 1 et 2 de Madrid.

Cette audience fait suite à des déclarations du président madrilène sur l'affaire Negreira, qui ont provoqué la colère de la direction barcelonaise, laquelle a déposé une plainte contre ces propos.

L'origine du conflit remonte à la conférence de presse donnée par Florentino Pérez le 12 mai dernier, ainsi qu'à l'entretien qu'il a accordé à la chaîne « La Sexta » le lendemain.

À cette occasion, le président du Real Madrid avait qualifié l'affaire Negreira de « plus grand scandale de l'histoire du football ». Il avait accusé le Barça de corruption, d'enrichissement des arbitres et d'avoir bénéficié de décisions arbitrales, mettant également en doute certains titres de champion remportés par le club catalan.

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« C'est une affaire de corruption sans équivalent dans l'histoire du football mondial », avait déclaré Pérez, avant d'ajouter : « Le Barça en profite toujours, mais d'autres équipes ont aussi été lésées. »

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Il avait poursuivi : « On ne peut pas accepter que le football le plus important soit soupçonné d'une corruption financée pendant 20 ans. »

Le président du Real Madrid avait également lancé : « J'ai remporté 7 Ligues des champions et 7 championnats. J'aurais pu gagner 14 titres de champion, mais les autres m'ont été volés. »

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Lors de l'entretien télévisé, Florentino Pérez avait renouvelé ses attaques contre le système arbitral et l'affaire Negreira, évoquant une « corruption systémique » et affirmant : « Les arbitres eux-mêmes continuent d'agir de la même manière, de façon flagrante. »

Le président madrilène avait enchaîné : « On nous a volé 16 ou 18 points cette saison », ajoutant : « Je ne suis pas venu ici pour que certains arbitres s'enrichissent avec l'argent du Barça. »

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Face à ces déclarations, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, et le service juridique du club ont demandé, le 12 juin dernier, la tenue d'une audience de conciliation, préalable à une éventuelle plainte pénale pour diffamation.

Par cette démarche, le club catalan entend contraindre Florentino Pérez à revenir sur ses propos, qu'il juge mensongers et gravement préjudiciables à son image et à sa réputation.

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L'audience de conciliation permet aux deux parties de tenter de trouver un accord avant d'engager la voie pénale.

En l'absence d'une rétractation satisfaisante, le Barça a prévenu qu'il déposerait une plainte pénale contre le président du Real Madrid.

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Florentino Pérez n'est pas tenu d'assister en personne à l'audience de conciliation : il peut se contenter d'y être représenté par ses avocats ou ses mandataires.