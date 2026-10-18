Nouvelle escalade de la télévision du Real Madrid : « Negreira n'est pas là, mais Tebas est bien présent »

La télévision du Real Madrid a durci ses critiques envers Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, avant la réception du Séville FC au stade Santiago-Bernabéu, en remettant en question son influence au sein des instances du football espagnol et en soulevant des interrogations sur son rôle dans les désignations arbitrales et la gestion du championnat national, nouvelle charge de la chaîne officielle du club contre les responsables du football espagnol.

L'émission « Hoy jugamos » (Aujourd'hui, nous jouons) a entamé sa couverture par des commentaires ironiques visant Tebas, sur la base d'événements antérieurs. Le présentateur a ainsi déclaré : « Jusqu'à présent, Javier Tebas n'a toujours pas démissionné après ce qui s'est passé l'autre jour », avant d'ajouter que l'absence de démission du président de la Ligue, qui occupe également le poste de vice-président de la Fédération espagnole de football, était une chose attendue.

De son côté, le commentateur Miguel Ángel a haussé le ton, estimant que la concentration des pouvoirs entre les mains de Tebas représente un danger pour le football espagnol. Il a affirmé que le président de la Ligue cumule deux fonctions, ajoutant que Tebas est, selon lui, celui qui détient le véritable pouvoir au sein de la Fédération sur les dossiers liés aux appels d'offres et à ce qui se passe dans l'institution.

L'affaire Negreira au cœur de l'offensive de la télévision du Real Madrid

L'émission a associé ses critiques contre Tebas à l'affaire Negreira, qui a suscité une vaste polémique dans le football espagnol, en s'appuyant sur d'anciennes déclarations du Portugais José Mourinho, ancien entraîneur du Real Madrid, pour dénoncer la situation actuelle.

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Le commentateur a déclaré : « Mourinho posait la question lors de précédentes conférences de presse : Negreira n'est pas là, mais Tebas est à la Ligue espagnole, et Tebas est à la Fédération. »

Partant de ce constat, le présentateur de l'émission a soulevé des interrogations sur l'existence éventuelle d'un lien entre l'influence de Tebas et les désignations arbitrales, se demandant si cela pouvait avoir une incidence sur l'arbitrage des matches disputés par le Real Madrid et le FC Barcelone.