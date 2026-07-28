La nouvelle empreinte allemande a commencé à se manifester clairement au sein du stage du FC Barcelone en Angleterre, et cette fois non pas à travers le seul Hansi Flick, mais par l'intermédiaire de « son homme » à lui, qu'il a amené avec lui pour prendre en charge les dossiers les plus importants.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Benjamin Kugel, le nouvel entraîneur de la condition physique, a attiré tous les regards lors de la deuxième séance d'entraînement de l'équipe, organisée dans les installations de la Fédération anglaise à St George's Park, confirmant qu'il n'est pas un simple ajout au staff technique, mais bien le bras droit de Flick dans le nouveau projet du Barça.

Kugel, arrivé en remplacement de Julio Tous pour sa première expérience en Espagne après des étapes marquantes avec le Werder Brême, Cologne, le PSV Eindhoven et Benfica, a pris en charge, de manière personnelle et directe, le dossier de la préparation de la nouvelle recrue Karim Adeyemi.

Kugel bénéficie d'une confiance absolue de la part de Flick, étant son compagnon de route pendant près d'une décennie complète au sein du staff technique de la sélection allemande, à l'époque où Flick était l'adjoint de Joachim Löw, avec qui il a été sacré à la Coupe du monde 2014. Cette confiance a conduit Flick à lui confier la mission de superviser entièrement le programme physique dédié à Adeyemi.

Le résultat de ce travail a été manifeste, l'ailier allemand ayant affiché un progrès physique remarquable, au point que Flick a décidé de le lancer pour la première fois sous le maillot du Barça vendredi prochain face à Birmingham City, à 20 h 45 précises, après son absence lors de l'amical contre Côme en raison d'un manque de préparation.

L'empreinte de « l'homme de Flick » ne s'est pas arrêtée à Adeyemi, mais s'est étendue à l'ensemble du groupe, Kugel ayant imposé un rythme physique intensif clairement visible sur Fermín López et Ronald Araújo, et même sur Alejandro Balde, de retour d'une blessure au pubis, qui poursuit son dernier programme de rééducation après son opération au métatarse en vue d'un retour avant la rencontre face à Elche le 23 août.