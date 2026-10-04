Nouvelle chute : l'Allemagne continue de souffrir malgré l'arrivée de Klopp !

La sélection allemande a poursuivi sa série de résultats en dents de scie, après s'être contentée d'un nouveau match nul vierge face à la Grèce, continuant ainsi à gaspiller des points en Ligue des Nations, malgré le grand changement technique qu'a connu l'équipe avec l'arrivée de Jürgen Klopp au poste de sélectionneur à l'issue de la Coupe du Monde.

La sélection allemande a échoué à profiter de sa confrontation face à la Grèce pour décrocher une nouvelle victoire, perdant deux points dans son parcours dans la compétition face au même adversaire, après être déjà tombée devant lui lors de la deuxième journée sur le score de 0-1, un résultat qui a accru les points d'interrogation autour du niveau de la Mannschaft durant la période actuelle.

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La confrontation face à la Grèce n'a pas été le seul faux pas de l'Allemagne dans l'édition actuelle de la Ligue des Nations, puisque l'équipe avait entamé son parcours par un match nul contre les Pays-Bas sur le score de 1-1 lors de la première journée, avant de signer sa seule victoire jusqu'à présent face à la Serbie lors de la dernière journée, lorsqu'elle s'est imposée sur le score de deux buts à zéro.

Ainsi, la sélection allemande n'a remporté qu'une seule victoire au cours de son parcours actuel en Ligue des Nations, contre deux nuls et une défaite, continuant à perdre des points de manière répétée, alors qu'elle espérait retrouver la stabilité et revenir en force dans la compétition sous la houlette de Klopp.

Les espoirs des supporters allemands s'étaient élevés avec l'arrivée de Klopp à la tête technique, en particulier compte tenu de sa grande expérience et de sa capacité à bâtir des équipes compétitives, mais les résultats n'ont jusqu'à présent pas reflété le changement attendu, les difficultés de la sélection se poursuivant encore, que ce soit au niveau des victoires à décrocher ou du maintien d'une constance d'un match à l'autre.

Le match nul face à la Grèce accroît la pression sur Klopp et sur les joueurs de la sélection allemande, d'autant que l'équipe a gaspillé une nouvelle occasion d'améliorer sa situation dans le groupe, se trouvant désormais dans l'obligation de rectifier le tir rapidement lors des prochains matches, si elle veut terminer son parcours en Ligue des Nations de la meilleure des manières et offrir une image différente de celle qu'elle a affichée jusqu'à présent.