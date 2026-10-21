Le Paris Saint-Germain a encaissé un coup dur avec la perte du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, victime d'une grave blessure lors de la confrontation face au Barça en Ligue des champions.

Selon un communiqué officiel du club français, les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit chez l'ailier.





Le club a annoncésur son site officiel que Kvaratskhelia sera opéré dans les prochains jours, après la blessure contractée lors du match de l'équipe face au Barça, qui s'est soldé par une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 4-2.

La blessure de Kvaratskhelia représente un coup dur pour la formation française, qui perdra l'un de ses principaux atouts offensifs au cours de la période à venir, dans l'attente de connaître la durée de son absence après son opération et le début de sa phase de rééducation.

Le joueur géorgien avait quitté la rencontre face au Barça, touché par la blessure durant la seconde période, avant que les examens médicaux ne confirment la gravité de son état, rendant nécessaire une intervention chirurgicale.

Les mauvaises nouvelles ne se sont pas limitées à la blessure de Kvaratskhelia, puisque le Paris Saint-Germain a également annoncé qu'Ousmane Dembélé poursuivrait ses soins au cours des prochaines semaines, après sa blessure à la cuisse gauche.

Le défenseur brésilien Marquinhos suivra lui aussi un traitement durant les prochaines semaines, à la suite d'une blessure à la cuisse droite survenue lors de la même rencontre.

Ainsi, le Paris Saint-Germain est sorti de sa victoire 4-2 face au Barça avec trois blessures lourdes de conséquences, un coup dur pour le staff technique dirigé par Luis Enrique, qui attend l'évolution de l'état physique de ses joueurs avant les échéances à venir.