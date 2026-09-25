L'équipe d'Arabie saoudite devra disputer son match décisif contre Oman en Coupe du Golfe Arabique « Golfe 27 » sans son joker de luxe.

L'Arabie saoudite affrontera Oman, demain samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

À 24 heures du match, l'équipe d'Arabie saoudite a annoncé l'absence de Mohammed Al-Qahtani, ailier d'Al-Qadsiah, lors du dernier entraînement disputé par la sélection saoudienne ce vendredi, en raison de douleurs abdominales.

L'absence d'Al-Qahtani pour le match entre l'Arabie saoudite et Oman se trouve ainsi confirmée, lui qui n'a participé à aucun entraînement depuis la victoire 1-0 sur le Koweït, avant-hier mercredi, lors de la première journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

Al-Qahtani sera le deuxième absent de l'équipe d'Arabie saoudite, après Nawaf Al-Aqidi, gardien d'Al-Nassr, victime d'une grave blessure lors du premier match contre le Koweït.

Al-Qahtani a affiché un niveau remarquable lors de la saison en cours avec le club d'Al-Qadsiah, inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive, bien qu'il ait constamment évolué en tant que remplaçant et n'ait disputé que 262 minutes, soit l'équivalent de moins de 3 matches.

Il est à noter qu'Al-Qahtani est entré en jeu pour quelques minutes lors du dernier match contre le Koweït et a adressé une frappe dangereuse en direction du but de Saoud Al-Houchan, sans toutefois marquer ni délivrer de passe décisive.

La sélection saoudienne doit s'imposer contre Oman, quel que soit le résultat, afin de valider sa qualification pour les demi-finales du tournoi du Golfe, indépendamment du résultat de son match contre l'Irak lors de la troisième journée, mardi prochain.