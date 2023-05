Nouveau scandale en Italie : Une équipe aurait été empoisonnée

Ce week-end, un nouveau séisme pourrait exploser en Italie après les accusations d'empoisonnement d'une équipe en Serie D. Explications.

Ce dimanche se déroulait les Play-Out de Serie D (4ème division) en Italie, deux finales dont le perdant est relégué à l'échelon inférieur. Dans la série I du 4ème échelon italien, si San Luca s'est imposé dans le calme contre Paterno (2-0), la rencontre opposant Raguse et le Real Aversa pourrait se retrouver au coeur d'un nouveau scandale dans l'histoire du football azzuri. Battus 6-0 sans jamais montrer d'opposition, les joueurs de Real Aversa ont semblé amorphes sur le terrain, vidés de toute énergie. Ce lundi, le président du club, le Prince Emanuele Filiberto de Savoie, accuse le club de Raguse d'avoir empoisonné son équipe.

Accusation d'empoisonnement en Serie D italienne

Dans un communiqué publié sur le site du club et envoyé à plusieurs journaux de la Botte, le propriétaire du petit club de Campanie dénonce une intoxication alimentaire générale fomentée par l'équipe adverse voulant assurer son maintien par tous les moyens : « Nous avions décidé d'envoyer notre équipe dans un hôtel de Raguse bien connu pour sa qualité. Pourtant, toute l'équipe a été malade, et cela s'est vu sur le terrain. Aujourd'hui, tous mes joueurs sont à l'hôpital. Nous avons même dû arrêter notre voyage retour à cause de vomissements à répétition et tout le monde a dû être hospitalisé en urgence. »

Les premiers signes avant-coureurs ont émergé dès le matin de la rencontre et la direction a officiellement demandé le report du match face à l'incapacité de son groupe à le disputer. Une information confirmée par le journal Il Mattino mais rejetée par la Fédération et le club de Raguse. Le staff a tenté d'endiguer la situation du mieux possible et les joueurs encore capables de tenir debout ont été bourrés de médicaments pour réussir à prester le temps de la rencontre. Décimée, l'équipe ne pouvait malgré tout même plus compter de deuxième gardien et s'est montrée incapable de performer correctement.

Action en justice et nouveau scandale à venir?

Particulièrement remonté par une situation qui endigue la relégation de son équipe, le président de Real Aversa précise avoir saisi la justice sur le dossier : « Le parquet fédéral a été interpellé, nous espérons désormais la clarté et la justice. Nous avons dénoncé la structure qui nous accueillait en donnant tous les détails nécessaires et nous allons introduire une demande pour faire rejouer le match. » Le Prince a condamné « une attaque contre le club et la ville d'Aversa » qui ne peut rester sans réponse. Une conférence de presse est d'ailleurs organisée ce lundi soir par le club pour préciser sa version des faits.

Les cas d'intoxications alimentaires intentionnelles sont légions dans l'histoire du football et touchent aussi les strates les plus hautes du sport puisque même la Coupe du monde n'échappe pas à la règle. Parmi les rumeurs les plus connues, la Fédération brésilienne a toujours dénoncé, sans jamais avoir su prouver, une intervention la veille de la finale 1998 et, plus récemment, l'Équipe de France a été touchée par un virus la veille de la finale de cet hiver au Qatar, sans preuve d'intoxication à nouveau. Si l'empoisonnement est confirmé dans cette histoire, ce serait un nouveau scandale de plus dont se serait bien passé le football italien, déjà souvent pointé du doigt.