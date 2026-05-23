Nouveau rebondissement dans l’affaire « Spygate » : le propriétaire de Hull City réclame justice

Le propriétaire de Hull City, Acun Ilicali, a prévenu qu’il engagerait des poursuites judiciaires si son équipe ne remportait pas la finale des barrages samedi. Cette prise de position intervient après l’affaire du « Spygate ».

Middlesbrough, initialement battu en demi-finale par Southampton, a finalement obtenu le droit de défier Hull City samedi à Wembley, après la disqualification des Saints pour avoir espionné l’entraînement des Teessiders.

Les Saints ont reconnu leur tort tout en estimant, plus tôt cette semaine, que la sanction était juste mais « totalement disproportionnée ».

L’affaire Spygate est donc loin d’être terminée. Le propriétaire de Hull City conteste également la décision de faire rejouer Middlesbrough et la qualifie d’« incroyable ». « Nous voulons simplement que justice soit faite. Si la justice disparaît, plus personne ne prendra plaisir à regarder le football », a-t-il déclaré à la BBC.

« Si l’infraction était si grave qu’elle méritait l’exclusion d’un club des barrages, pourquoi n’ont-ils pas simplement suspendu la demi-finale, attendu les résultats de l’enquête, exclu Southampton et fait entrer Wrexham à sa place ? » a demandé un Ilicali combatif.

« Réintégrer une équipe éliminée est, selon nos avocats, une décision inconcevable. » Le propriétaire turc ne mâche pas ses mots.

Le coup d’envoi est fixé à 16h30. Le vainqueur rejoindra Ipswich Town et Coventry City en Championship la saison prochaine.