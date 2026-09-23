Alejandro Garnacho peut déjà quitter Aston Villa, rapporte le Daily Mail. L’Argentin n’a encore fait aucune impression lors de ses premières semaines au club. Plusieurs clubs espagnols veulent lui offrir une porte de sortie.

Garnacho a un temps été considéré comme un grand talent. Il a émergé à Manchester United et a disputé 144 matches avec l’équipe première du club.

Son passage à Manchester United a pris fin à l’été 2025. Après un différend avec l’entraîneur Ruben Amorim, il a été vendu à Chelsea pour cinquante millions d’euros.

À Londres, on s’était déjà lassé de l’international argentin après un an. Le club a décidé de le prêter à Aston Villa l’été dernier, qui a obtenu une option d’achat assez facile à lever.

Jusqu’à présent, Garnacho n’a joué que trois fois avec son nouveau club. Lors des deux derniers matches, l’entraîneur Unai Emery ne l’a même plus fait entrer en jeu. « Nous continuons à travailler avec lui, mais pour l’instant, il y en a d’autres qui font mieux », avait-il déclaré plus tôt en septembre.

Emery dispose de suffisamment d’alternatives avec Ibrahim Ndiaye, Emiliano Buendia et le talent George Hemmings. Il est possible que Garnacho ne rejoue plus du tout, car sinon l’option d’achat de 50 millions devrait être levée. En effet, l’option d’achat de Garnacho est automatiquement convertie en transfert définitif dès qu’il a disputé un nombre spécifique de matches (un certain seuil).

Plusieurs clubs de Liga suivent désormais la situation de Garnacho. Ces clubs espèrent pouvoir le recruter dès janvier en provenance de Chelsea, où il est toujours sous contrat. On ne sait pas encore de quels clubs il s’agit.