Nouveau faux pas : le Wydad tombe dans le piège du nul face à l'Amal Tiznit

Le Wydad Athletic Club a été tenu en échec par l'Amal Tiznit, sur le score d'un but partout, sur la pelouse du complexe Mohammed V de Casablanca, à l'occasion de la quatrième journée du championnat du Maroc.

L'Amal Tiznit a ouvert le score par l'intermédiaire de Zakaria Salhi, à la 53e minute, sur penalty.

Le Wydad a égalisé à la 62e minute, sur un penalty transformé par Silvère Ganvoula Mboussy.





Le Wydad porte ainsi son total à 5 points et occupe la neuvième place, tandis que l'Amal Tiznit atteint 4 points, au 11e rang.