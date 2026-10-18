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Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Nouveau faux pas : le Wydad tombe dans le piège du nul face à l'Amal Tiznit

WAC Casablanca vs US Amal Tiznit
WAC Casablanca
US Amal Tiznit
Botola Pro
Maroc

Classement en bas de tableau

Le Wydad Athletic Club a été tenu en échec par l'Amal Tiznit, sur le score d'un but partout, sur la pelouse du complexe Mohammed V de Casablanca, à l'occasion de la quatrième journée du championnat du Maroc.

L'Amal Tiznit a ouvert le score par l'intermédiaire de Zakaria Salhi, à la 53e minute, sur penalty.

Le Wydad a égalisé à la 62e minute, sur un penalty transformé par Silvère Ganvoula Mboussy.


Le Wydad porte ainsi son total à 5 points et occupe la neuvième place, tandis que l'Amal Tiznit atteint 4 points, au 11e rang.

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