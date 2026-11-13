Nouveau coup dur sur le front des blessures pour Manchester United : Patrick Dorgu se retire de la sélection danoise

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La préparation de Manchester United à l’aube d’une nouvelle ère est perturbée par une nouvelle inquiétude concernant l’état de santé de Patrick Dorgu. Le jeune joueur polyvalent a dû quitter la sélection danoise et rentrer à Carrington pour passer des examens en urgence.

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Coup dur pour le joueur polyvalent de Manchester United

Manchester United attend avec inquiétude des nouvelles de l’état de santé de Dorgu, après le forfait du joueur de 22 ans en sélection. Le prometteur joueur de couloir gauche a été renvoyé au centre d’entraînement du club après avoir échoué à un test physique avec la sélection danoise, mettant ainsi un terme prématuré à sa participation à l’actuelle fenêtre de Ligue des nations.

Dorgu venait tout juste de retrouver les terrains avec Manchester United, prenant part au spectaculaire match nul 4-4 contre Aston Villa dimanche dernier. Il revenait d’une longue absence due à une blessure aux ischio-jambiers contractée lors d’un match face au pays de Galles en septembre.

Le point médical de la sélection danoise sur Dorgu

Le médecin de la sélection danoise, Morten Boesen, a confirmé la nouvelle vendredi, expliquant que le joueur n’avait pas atteint le niveau physique requis. Dorgu a disputé sept matches avec Manchester United toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant un but et délivrant trois passes décisives.

« Nous avons fait passer une série de tests à Dorgu et ses résultats ne sont pas assez bons pour qu’il puisse jouer les deux matches, a expliqué le médecin. Il a besoin de davantage de temps pour se remettre de sa blessure. Nous le renvoyons donc chez lui pour qu’il poursuive sa rééducation. »

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Pochettino prend les commandes

Alors que Manchester United doit gérer l’état de santé de Dorgu, Mauricio Pochettino a été officiellement présenté vendredi comme le nouvel entraîneur du club. L’Argentin succède à Michael Carrick et prendra officiellement les rênes de l’équipe après avoir rempli ses dernières obligations avec la sélection des États-Unis, notamment les matches contre Haïti les 14 et 17 novembre.

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Pour ses débuts sur le banc de Manchester United, Pochettino doit se rendre à Anfield pour un match à enjeu face à Liverpool le 22 novembre. L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea était visiblement ému lors de sa dernière conférence de presse aux États-Unis. Il a évoqué l’importance de l’occasion que lui offrait ce géant de la Premier League, malgré ses engagements récents ailleurs.

Un départ chargé d’émotion pour l’Argentin

« C’est difficile de parler en ce moment. Je suis quelqu’un de très émotif. C’est une décision très triste », a déclaré Pochettino aux journalistes alors qu’il s’apprêtait à quitter son poste actuel. Malgré ce calendrier délicat, l’entraîneur a clairement indiqué qu’il ne pouvait tout simplement pas laisser passer l’occasion de diriger un club de l’envergure de Manchester United, lui qui cherche à réaliser ses ambitions professionnelles en Angleterre.

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L’entraîneur a ajouté : « Mais nous sommes des professionnels et nous essayons de réaliser nos rêves. Je n’ai jamais dit que je voulais revenir, mais ils savent que des occasions comme celle de Manchester United ne se présentent pas souvent au cours d’une carrière. Quand une telle occasion se présente, il est difficile de la refuser. »