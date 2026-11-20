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Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a subi un nouveau coup dur avant le match face à Villarreal : Andreas Christensen a terminé la séance d'entraînement d'hier, jeudi, en souffrant de douleurs musculaires.

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Selon le quotidien Sport, Christensen n'est pas sorti ce vendredi pour s'entraîner avec le reste de ses coéquipiers, une absence qui renforce les doutes quant à sa disponibilité pour le prochain match de Liga.

Le défenseur danois fait toujours l'objet d'un suivi, et il n'est pas encore certain qu'il puisse intégrer le groupe.

Tout remonte à la séance d'entraînement d'hier, jeudi, à la Ciutat Esportiva : le Danois a terminé l'entraînement en souffrant de problèmes musculaires et a quitté la pelouse très affecté par la douleur.

Ces douleurs l'ont même empêché de participer à une séance photo que les joueurs devaient réaliser avec la société de licences et de marketing du FC Barcelone, à l'issue de l'entraînement sur le terrain.

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Alors que ses coéquipiers se rendaient à cet engagement prévu avec la société, le Danois est resté sous la surveillance du docteur Ricard Pruna et du staff médical du Barça.

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L'absence de Christensen à l'entraînement ce vendredi constitue un nouveau coup dur pour Hans Flick, qui pourrait être privé de son défenseur central face à Villarreal.

Pour l'heure, aucun diagnostic n'a été confirmé, et la durée de convalescence n'a pas été fixée, si la blessure venait finalement à être confirmée.

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Le Danois avait récemment fait son retour à l'entraînement collectif, après s'être remis de ses précédents problèmes physiques.

Le cas de Christensen suscite une inquiétude particulière en raison des antécédents de blessures du Danois, contraint de composer avec divers problèmes physiques au cours des derniers mois.

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Quoi qu'il en soit, la participation de Christensen face à Villarreal est pour l'instant incertaine. Tout dépendra de l'évolution de son état dans les prochaines heures et des évaluations du staff médical du club, qui aura le dernier mot quant à sa disponibilité.

De son côté, le quotidien Mundo Deportivo a confirmé que le défenseur français Jules Koundé a de nouveau participé à la séance d'entraînement, et ses chances d'être présent après-demain, dimanche, au Spotify Camp Nou augmentent.

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Les deux semaines d'interruption des compétitions de clubs ont permis à Jules Koundé de progresser dans sa convalescence, lui qui s'est entraîné avec le groupe barcelonais pour la deuxième journée consécutive.

Koundé est désormais tout proche d'un retour dans le groupe du Barça, ce qui ne s'est plus produit depuis son entorse à la cheville gauche lors du match entre le Real Betis et Barcelone, le 17 octobre dernier.

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Le défenseur central Pau Cubarsí a lui aussi repris l'entraînement avec le groupe ce vendredi, comme il l'avait déjà fait hier, jeudi, après l'amélioration de sa fatigue musculaire au niveau du muscle ilio-psoas, et les premiers signaux laissent entrevoir sa participation au match entre Barcelone et Villarreal.

Quant à Frenkie de Jong, qui n'a disputé que la première période des deux matchs joués avec les Pays-Bas, par mesure de précaution pour éviter l'aggravation d'une contracture au muscle obturateur, il est lui aussi prêt.

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Aucun doute ne plane sur la présence de De Jong à la reprise de la Liga, compétition dont le Barça défend la première place avec 3 points d'avance sur le Real Madrid.