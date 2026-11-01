Nouveau coup dur ou éclaircie attendue ? L'évolution de la blessure d'Olise sème le trouble au Bayern Munich

Le Bayern Munich suit de près l'évolution de la blessure de sa star Michael Olise, dans un climat d'inquiétude quant à sa disponibilité pour la rencontre tant attendue face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions. Mais les premiers indices pourraient être rassurants pour l'entraîneur Vincent Kompany, le joueur français ayant, semble-t-il, échappé au risque d'une absence prolongée.

Olise s'est blessé au genou droit lors de la rencontre entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, qui s'est soldée par un match nul (2-2), samedi dernier, avant de suivre des soins, dimanche, sur le terrain d'entraînement du club bavarois.

Malgré cela, le Bayern Munich n'a publié jusqu'à présent aucun communiqué officiel concernant la nature de la blessure ou la durée d'absence probable du joueur, et n'a pas non plus tranché sur sa participation à la prochaine rencontre européenne, ce qui maintient le staff technique dans l'expectative, malgré un optimisme prudent quant à son état.

Le Bayern Munich doit se rendre dans la capitale espagnole, en vue d'affronter l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

Selon le site français « Foot Mercato », citant le quotidien français « L'Équipe », Olise passera un examen médical lundi matin, afin d'évaluer l'état de son genou et de déterminer sa capacité à voyager avec la délégation de l'équipe en Espagne et à participer à la rencontre tant attendue.

Perdre les services de l'ailier français constituerait un coup dur pour les ambitions du Bayern Munich, d'autant plus que l'équipe souffre déjà d'absences importantes dans son secteur offensif, au premier rang desquelles Serge Gnabry, Jamal Musiala, Ismaël Saibari et Luis Díaz.

Malgré l'importance d'Olise dans les calculs de Kompany, le staff technique ne sera pas disposé à prendre un risque avec le joueur s'il n'est pas totalement rétabli, afin d'éviter une aggravation de la blessure et sa transformation en un problème plus grave qui pourrait le priver de ses services pour une longue période.