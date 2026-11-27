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Le retour de Rodri, star de Barcelone, n'a jamais été aussi proche, et l'entraîneur Hansi Flick espère pouvoir lui offrir quelques minutes lors du match face au Deportivo La Corogne, après-demain dimanche.

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Selon le journal Sport, Rodri s'est fixé pour objectif de retrouver immédiatement un rôle influent et d'aborder le match contre l'Atlético de Madrid dans la meilleure forme possible.

Mais le match que Rodri a coché en rouge dans son calendrier est celui contre Manchester City, prévu le 8 décembre prochain.

Rodri a manqué 3 matchs depuis sa blessure musculaire au biceps fémoral droit, contractée le 3 novembre dernier face à Aston Villa.

Le milieu de terrain n'a pas pu disputer les rencontres face à l'Atlético de Madrid, Villarreal et Sabah.

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Avant sa blessure, Rodri avait disputé 14 matchs avec Barcelone cette saison, pour un total de 946 minutes, inscrivant un but et délivrant une passe décisive, dont 10 matchs en Liga et 4 en Ligue des champions.

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Les conséquences du retour de Rodri

Le retour de Rodri va entraîner des changements dans l'entrejeu catalan. Marc Bernal s'était imposé comme le choix habituel au poste de milieu défensif, mais tout indique qu'il perdra une partie de son importance avec le retour de l'international.

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Toutefois, la suspension de Fermín López, qui le privera des deux prochains matchs, ouvre la porte à une nouvelle chance pour les autres milieux de terrain.

Dani Olmo est le remplaçant naturel de Rodri, mais reste à savoir comment l'entraîneur Flick complètera son milieu de terrain lorsque Fermín López ne sera pas sur la pelouse.

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Parmi les options envisagées figure la possibilité de voir Gavi obtenir du temps de jeu à ce poste, mais d'autres alternatives ne sont pas à exclure, comme Frenkie de Jong, devenu une carte polyvalente pour l'entraîneur allemand.

Le rôle que tiendra le Néerlandais constitue l'une des principales interrogations des prochains mois à Barcelone. Ces dernières semaines, Flick l'a utilisé en défense centrale et comme latéral, profitant de sa capacité à évoluer à plusieurs postes.

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« Ce qui m'a plu chez Frenkie, c'est qu'il est venu me voir et m'a dit : si tu as besoin de moi, je peux jouer en défense centrale ou comme latéral », a expliqué l'entraîneur lors de la conférence de presse d'avant-match face à Sabah.

De Jong répète sans cesse que l'essentiel est d'aider l'équipe, mais il ne manque pas non plus, dès que l'occasion se présente, de rappeler que « tout le monde sait que je suis un milieu de terrain ».

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Avec le retour de Rodri et la possibilité de compter sur des joueurs comme Pau Cubarsí, Eric García, Jules Koundé et Andreas Christensen en charnière centrale, le rôle de De Jong devient l'un des principaux dossiers en suspens pour le reste de la saison.

Au milieu de terrain, Flick ne se passera ni de Rodri ni de Pedri, tandis que la troisième place se joue entre Fermín López et Dani Olmo.

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L'entraîneur allemand n'a pas encore testé l'option associant Rodri et De Jong devant la défense, avec Pedri positionné devant eux en meneur de jeu, poste que Pedri a le plus souvent occupé en sélection espagnole.

Une autre possibilité consisterait à opter pour un schéma tactique classique en 4-3-3, un système qui permet d'aligner les trois milieux de terrain de manière plus harmonieuse et naturelle.