L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, s’est dit surpris après que les Catalans ont bouclé le transfert de l’attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus pour seulement 10 millions d’euros. Le Brésilien est la sixième recrue des Blaugrana cet été et vient renforcer une attaque déjà impressionnante après le départ parfait en Liga cette saison.

« J’ai été un peu surpris que nous ayons eu l’opportunité de le recruter », a déclaré Flick selon ESPN après la victoire 5-2 de son équipe contre le Rayo Vallecano. « Je l’apprécie beaucoup, j’aime sa façon de jouer, elle correspond à notre style. Je pense qu’il peut beaucoup nous aider en match. »

Jesus, qui était déjà présent au Camp Nou lors du duel de lundi soir, rejoint désormais l’effectif soit comme alternative, soit même comme complément au véritable candidat prioritaire, Julian Alvarez. Les négociations autour de l’Argentin de 26 ans restent toujours compliquées, car l’Atlético de Madrid ne montre jusqu’à présent aucune volonté de céder son meilleur attaquant à un concurrent direct.

Jusqu’à quand courait le contrat de Gabriel Jesus à Arsenal ?

L’offensive des Espagnols intervient à un moment favorable pour les deux parties. Chez les Gunners, Jesus a progressivement perdu en influence ces derniers mois. Comme son contrat à Londres expire l’an prochain, le club de Premier League s’est montré ouvert à une opération en fin de mercato afin d’éviter un départ libre.

La condition physique de l’attaquant est considérée comme le principal facteur de risque de l’opération. Le Brésilien, d’ordinaire très porté vers le jeu, a été freiné à plusieurs reprises par des pauses dues à des blessures lors de ses dernières saisons à Arsenal. À Barcelone, le joueur expérimenté doit désormais retrouver son ancienne stabilité et augmenter immédiatement la concurrence en attaque.