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Après une publication d’Ismael Saibari, coéquipier de Manuel Neuer, les supporters du Bayern Munich s’interrogent sur des mots surprenants.

Lors de la victoire 2-1 contre le 1. FSV Mayence 05, Neuer a subi une déchirure partielle d’un tendon du pied droit. Ce diagnostic impose au gardien de 40 ans une absence d’environ deux mois.

Dimanche, le gardien de la sélection nationale a publié sur Instagram une photo le montrant avec des béquilles, accompagnée de ce message : « Une blessure n’arrive jamais au bon moment, mais elle fait partie du jeu. Je suis déjà passé par là et je surmonterai cela cette fois encore. À partir de maintenant : concentration totale sur la guérison ! J’apprécie vraiment tous vos messages d’encouragement. »

Saibari lui a également témoigné son soutien. Le Marocain de 25 ans a laissé sous la publication du gardien cinq mots qui ont suscité l’étonnement dans les commentaires : « Bon rétablissement nous être ensemble. »

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Les réactions n’ont pas tardé. Tandis qu’un internaute a suggéré à l’ailier la formulation correcte « Nous restons soudés », un autre lui a conseillé d’utiliser un outil de traduction.

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Des internautes signalent à Ismael Saibari les erreurs de sa publication

Saibari a fait preuve d’autodérision en répondant aux remarques des internautes : « J’ai essayé sans Google, j’y arriverai la prochaine fois. Merci pour la correction. »

Que la grammaire allemande pose encore des difficultés à la nouvelle recrue n’a rien de surprenant. Saibari est toutefois doué pour les langues : né et élevé en Espagne, il maîtrise le catalan et parle couramment l’anglais, le néerlandais, l’arabe et le français. L’allemand devrait suivre progressivement.

Getty Images

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Sur le terrain, le joueur transféré du PSV Eindhoven pour 50 millions d’euros ne peut de toute façon pas aider pour l’instant le club le plus titré d’Allemagne. Saibari souffre encore des suites d’une déchirure de la syndesmose contractée lors du choc contre le Borussia Dortmund (2-2). Après une intervention chirurgicale, son indisponibilité est estimée à environ trois mois.

D’autres proches de Neuer ont également réagi à sa publication. Thomas Müller, désormais sous contrat avec les Vancouver Whitecaps, lui a écrit depuis l’autre côté de l’Atlantique : « À mon gardien préféré : rétablis-toi vite. » Sa doublure Jonas Urbig lui a aussi souhaité un prompt rétablissement avec ces mots : « Bon rétablissement. »