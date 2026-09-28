« Nous n'avons peur de rien » : le duo saoudien lance un défi avant le choc face à l'Irak

Le duo de la sélection saoudienne, Sultan Mandash et Abdullah Al Salem, a brandi l'étendard du défi avant la rencontre tant attendue face à l'Irak, en affirmant que l'Arabie saoudite ne considère pas ce match comme un simple duel de clôture de la phase de groupes, mais l'aborde comme une nouvelle étape sur son chemin vers l'objectif le plus important : la lutte pour le titre de la Coupe du Golfe 27.

Sultan Mandash a déclaré dans des propos accordés aux médias que chaque match disputé par la sélection saoudienne revêt une importance particulière pour les joueurs, soulignant que la préparation en vue de la rencontre face à l'Irak se déroule bien, et que l'équipe aborde ce match avec une concentration totale malgré la qualification déjà acquise pour les demi-finales.

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Mandash a insisté sur le fait que l'ambition de la sélection saoudienne ne s'arrête pas à la qualification pour les phases à élimination directe, affirmant que l'objectif principal est de remporter le titre de la compétition, tout en soulignant dans le même temps l'importance du soutien populaire qu'apportent les supporters saoudiens aux joueurs tout au long de leur parcours dans le tournoi.

Mandash : nous pensons à nous-mêmes et le titre est notre objectif

Le joueur de la sélection saoudienne a déclaré : « Chaque match que nous disputons est important pour nous, et notre préparation pour le match contre l'Irak est bonne. Notre objectif est de remporter la Coupe du Golfe 27, et cela se réalise avec le soutien du public saoudien qui se tient à nos côtés et nous encourage. »

Mandash a ajouté que les joueurs de l'Arabie saoudite se concentrent sur eux-mêmes et sur ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain, précisant : « Nous ne pensons qu'à nous-mêmes, chaque match est important pour nous, et notre objectif principal est de remporter le titre. »

Dans le même contexte, Abdullah Al Salem a confirmé que la sélection saoudienne était prête à affronter l'Irak, insistant sur le fait que les joueurs visent à décrocher les trois points et à terminer la phase de groupes de manière positive, malgré la qualification assurée pour les demi-finales.

Al Salem : l'état d'esprit de la victoire doit perdurer

Al Salem a déclaré dans des propos accordés aux médias : « Nous sommes prêts pour le match contre l'Irak, et notre objectif est de décrocher les trois points », affirmant que l'état d'esprit de la victoire constitue un élément essentiel pour les joueurs de la sélection saoudienne à ce stade.

Il a ajouté : « L'état d'esprit de la victoire est le plus important pour nous, nous devons le conserver et le maintenir constant en tant que joueurs », un message qui reflète la volonté des joueurs de l'Arabie saoudite de garder leur niveau de concentration et de ne pas aborder le duel face à l'Irak comme un match secondaire après avoir assuré la qualification.

Al Salem a également évoqué l'ambiance populaire qui règne lors de la Coupe du Golfe 27, affirmant que l'affluence du public confère à la compétition un caractère particulier, et il a déclaré : « L'ambiance populaire de la Coupe du Golfe 27 est agréable pour tout le monde, et nous cherchons à remporter le titre. »

Les propos du duo de la sélection saoudienne reflètent l'état de concentration au sein de l'Arabie saoudite avant la rencontre face à l'Irak, Mandash et Al Salem s'accordant à dire que la qualification acquise ne signifie pas un recul de l'état d'esprit de la victoire, tandis que le titre demeure l'objectif que la sélection cherche à atteindre au fil des compétitions du tournoi.