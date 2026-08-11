Le nom d'Imam Ashour est revenu au premier plan des préoccupations des clubs turcs, après que le journaliste Ahmed Shobeir a révélé l'attachement de Konyaspor à s'attacher les services du joueur d'Al Ahly, malgré la confirmation par le club égyptien qu'aucune offre officielle n'était parvenue jusqu'à présent.

Shobeir a précisé que Konyaspor avait relevé le montant de son offre pour recruter Imam Ashour à 4 millions et 250 000 dollars, après avoir précédemment soumis des offres inférieures pour obtenir les services du joueur lors de l'actuel mercato estival.

Shobeir a déclaré, à travers son émission de radio, qu'Al Ahly avait confirmé n'avoir reçu aucune offre officielle du club turc, insistant sur le fait que la direction du club au maillot rouge estime qu'il y a des tentatives de créer une crise autour du joueur et de déstabiliser l'équipe.

Mais la position de Konyaspor a semblé différente, après que Shobeir a rapporté les déclarations d'un membre du conseil d'administration du club turc, qui a affirmé que le club avait effectivement relevé son offre à 4 millions et 250 000 dollars, et a demandé à Al Ahly de consulter la boîte électronique officielle pour vérifier l'arrivée de l'offre.

Le responsable de Konyaspor a ajouté, selon Shobeir, que cette offre était la dernière du club turc pour boucler le transfert d'Imam Ashour, confirmant leur volonté de finaliser l'engagement du joueur.

« Une célébration meilleure que celle de Mohamed Salah »

Le club turc ne s'est pas contenté de révéler son attachement à recruter Imam Ashour, mais a adressé un message marquant, puisque le membre de son conseil d'administration a affirmé que Konyaspor voulait accueillir le joueur et le célébrer « d'une manière meilleure que ce qui s'est passé avec Mohamed Salah » après le transfert de la star égyptienne à Trabzonspor.

Le transfert de Salah à Trabzonspor avait suscité un grand état d'enthousiasme en Turquie et bénéficié d'un accueil et d'une célébration populaire de grande ampleur, ce qui rend les propos de Konyaspor sur l'organisation d'une célébration encore plus grande pour Imam Ashour particulièrement remarquables.

Shobeir a également indiqué que le club turc suivait en permanence les nouvelles d'Imam Ashour pendant le stage d'Al Ahly en Espagne, et a évoqué des informations dont ils disposent concernant la position du joueur au sujet des offres du Golfe, affirmant qu'il ne privilégiait pas un transfert vers le Golfe.

Al Ahly tient à ses stars

En revanche, la position d'Al Ahly semble claire concernant le départ de ses joueurs titulaires lors de l'actuel mercato, puisque Shobeir a affirmé que le club ne souhaitait se séparer d'aucun de ses éléments importants cette saison, sauf en cas d'arrivée d'une offre financière colossale difficile à refuser.

Shobeir a placé Imam Ashour aux côtés de Mostafa Shobeir, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany et Marwan Attia parmi les joueurs qu'Al Ahly tient à conserver au sein de l'équipe.