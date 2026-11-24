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Thibaut Courtois est convaincu que Vinicius Junior peut retrouver son meilleur niveau alors que le Real Madrid vise des trophées en Liga et en Europe. Tout en reconnaissant que cette saison est plus difficile pour l’attaquant, le gardien a relevé des signes encourageants avant le match contre le PSV Eindhoven.

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Courtois croit en Vini Jr

Thibaut Courtois a apporté tout son soutien à Vinicius Junior avant le match de Ligue des champions du Real Madrid contre le PSV Eindhoven au Bernabéu. Devant les médias, Courtois a expliqué que le groupe soutenait chaque joueur et a salué la capacité de Vinicius à se remettre en question ainsi que son éthique de travail.

« Nous nous soutenons tous. Nous aiderons n’importe quel joueur. Ce n’est pas que nous devions être plus proches de lui, car je pense que c’est un garçon heureux, qui sait se remettre en question et qui sait qu’il doit travailler dur », a déclaré Courtois.

Liberté et confiance, les clés pour Vini

Courtois a reconnu que cette saison avait été plus difficile pour Vinicius, mais il a récemment vu celui-ci retrouver son étincelle, avec un regain de confiance lié à ses buts inscrits avec le Brésil. Pour Courtois, c’est en laissant Vinicius jouer librement avec le ballon qu’il donne le meilleur de lui-même.

« Et au bout du compte, une carrière est longue ; on ne peut pas toujours être un 9 ou un 10 chaque saison. Les seuls que je connaisse qui y soient parvenus sont Messi et Cristiano. Cette année est peut-être un peu plus difficile pour lui, mais l’autre jour, je l’ai vu retrouver son étincelle et bien jouer », a déclaré Courtois. « Les buts avec le Brésil lui donnent aussi davantage confiance. Je pense qu’il a besoin d’être libre et de prendre du plaisir à jouer. Quand il prend du plaisir avec le ballon, il joue mieux. »

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Quatre trophées dans le viseur du Real Madrid

Courtois a souligné que le Real Madrid avait besoin d’un Vinicius au sommet de sa forme pour viser des titres en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe. Après deux saisons sans titre, il s’est dit convaincu de ce que l’attaquant peut apporter.

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« Si nous voulons lutter pour la Liga, la Ligue des champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe, nous avons besoin du meilleur Vini. Et je suis sûr que nous l’avons », a déclaré Courtois.

Une semaine chargée à domicile au Bernabéu

Le Real Madrid aborde son match contre le PSV Eindhoven, comptant pour la cinquième journée de la Ligue des champions, avec 12 points en quatre rencontres et un bilan parfait à domicile cette saison.

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Après ce rendez-vous européen face au PSV, l’équipe de Jose Mourinho recevra Alavés au Bernabéu samedi.