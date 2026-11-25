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À l’approche d’une audience de conciliation judiciaire, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a accusé le Real Madrid d’être obsédé par son club. À Bakou, avant le match de Ligue des champions contre Sabah, il a plaisanté sur la possibilité de réclamer des royalties au Real, qu’il accuse de chercher à détourner l’attention de ses propres problèmes.

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Laporta réplique à un Real Madrid « obsédé »

Laporta a vivement attaqué le Real Madrid, qu’il accuse d’être obsédé par son rival catalan. Le président du Barça s’est exprimé devant les médias mercredi à Bakou, peu avant le déjeuner des dirigeants précédant le match de Ligue des champions du Barça contre Sabah .

Ses déclarations interviennent le jour même d’une audience de conciliation judiciaire prévue entre les deux géants espagnols. Laporta a clairement indiqué que le Barça entend défendre sa réputation et empêcher le Real Madrid de diffuser des affirmations sur le club qu’il juge fausses.

Le président du Barça plaisante sur les royalties

Laporta s’est agacé de l’attention incessante que le Real Madrid porte au Barça, estimant que son rival utilise le nom du club à son profit. Selon lui, le Real devrait se concentrer sur ses propres affaires au lieu de s’en prendre constamment au Barça en public.

« Tout ce que je vois, c’est que le Real Madrid n’arrête pas de parler du Barça, a déclaré Laporta, cité par Marca. À la fin, nous allons devoir leur réclamer des royalties, parce qu’ils font leur promotion aux dépens du Barça. C’est tout ce dont ils savent parler.

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Au lieu de parler du Real Madrid, ce qu’ils devraient faire, de s’occuper d’eux-mêmes et de laisser les autres tranquilles, ils doivent parler du Barça. Ils sont obsédés par ces questions parce que, je suppose, ils veulent détourner l’attention d’autres choses qui ne vont pas si bien pour eux. »

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Laporta évoque l’absence de titres du Real et ses projets

Pour expliquer pourquoi il pense que le Real Madrid cherche à détourner l’attention, Laporta a pointé ses récentes difficultés, sur le terrain comme en dehors. Il a appelé ses dirigeants à présenter clairement leur projet à leurs propres supporters plutôt que de critiquer leurs rivaux.

« Je pense qu’ils essaient de détourner l’attention d’autres problèmes qu’ils rencontrent, a affirmé Laporta. Ils n’ont rien gagné depuis deux ans et, en plus, ils envisagent de vendre une partie du club.

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Je pense qu’ils doivent s’expliquer, présenter leur projet, comme nous le faisons au Barça. Ils ne devraient pas passer leur temps à parler du Barça. Ce n’est pas leur rôle. Ils devraient laisser les autres tranquilles et se préoccuper de ce qui se passe chez eux. »

L’audience de conciliation et le match contre Sabah en vue

L’attention se porte désormais sur l’issue de l’audience de conciliation judiciaire prévue mercredi entre les deux clubs. Laporta a confirmé que le Barça demande une rétractation officielle du Real Madrid et prévenu que son club ne cédera pas si cette demande reste sans réponse.

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« L’audience de conciliation aura lieu aujourd’hui et nous verrons quel en sera le résultat, a-t-il expliqué. Ensuite, nous déciderons de la suite. Ce que nous continuerons certainement à faire, c’est défendre les intérêts du Barça et essayer de les empêcher de dire des choses fausses sur le club. Nous voulons une rétractation et, s’il n’y en a pas, nous devrons poursuivre nos démarches. »

Sur le terrain, le Barça tentera de mettre de côté ce différend judiciaire lorsqu’il affrontera Sabah en Ligue des champions à Bakou.