Nottingham Forest contre Manchester City : présentation du match de Premier League

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest reçoit Manchester City au City Ground pour un match de Premier League le samedi 6 novembre à 13 h 30 EST et 17 h 30 GMT.

En difficulté devant le but, Forest reste dans la zone de relégation

Forest occupe la 19e place après avoir perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat sous les ordres de son nouvel entraîneur, Oliver Glasner. Son besoin de points est pressant, mais il en va de même pour Manchester City, qui reste sur deux défaites consécutives contre Aston Villa et Brighton. Cette série a permis à Arsenal, champion en titre, de le dépasser en tête du classement. City a été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation financiers liés à des infractions présumées commises entre 2009 et 2018. Les deux défaites évoquées pourraient indiquer que la pression commence à se faire sentir, mais un joueur continue de briller : le buteur Erling Haaland. Le Norvégien de 26 ans compte 14 buts en Premier League et en Ligue des champions pour l’équipe qui possède la meilleure attaque du championnat.

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Nottingham Forest peut-il créer la surprise ?

Forest a été très décevant à domicile, sans inscrire le moindre but lors de ses quatre premiers matches de Premier League au City Ground. Le club espère toutefois que ses récentes confrontations avec City sont de bon augure. Il avait remporté ce même match en mars 2025 et obtenu un nul 2-2 face à City à l’Etihad Stadium la saison dernière, grâce à une égalisation d’Elliot Anderson. L’Anglais retrouve maintenant son ancien club pour la première fois depuis son transfert à prix d’or. City n’a plus perdu trois matches consécutifs de Premier League depuis 2016, et Enzo Maresca voudra à tout prix éviter une telle série.

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Statistiques clés et point sur les blessures

City n’a plus perdu deux matches consécutifs à l’extérieur en Premier League depuis novembre 2025.

Cinq des six dernières victoires de City à l’extérieur en Premier League se sont accompagnées d’un match sans encaisser de but.

Compositions probables

Forest (3421) : Sels ; Cunha, Milenkovic, Murillo ; Munoz, McAtee, Schlager, Williams ; Ndoye, Gibbs-White ; Delap.

City (433) : Donnarumma ; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol ; Anderson, Fernandez ; Ndiaye, Cherki, Doku ; Haaland.

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