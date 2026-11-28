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Le Bayern Munich a manqué l'occasion de prendre la tête de la Bundesliga après un match disputé au Volksparkstadion, conclu sur un nul 0-0. La rencontre a été marquée par l'expulsion directe de Joshua Kimmich juste avant la mi-temps, obligeant les visiteurs à lutter à dix pour obtenir un point.

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Le Bayern Munich a vécu un après-midi difficile à Hambourg. L'équipe de Vincent Kompany a été tenue en échec 0-0 dans une rencontre marquée par un manque d'efficacité devant le but et une lutte tactique intense. Malgré 73 % de possession, le club bavarois a peiné à transformer sa domination territoriale en occasions franches. L'équilibre de l'équipe a été sérieusement compromis à la 44e minute, lorsque Kimmich a reçu un carton rouge direct pour comportement violent, contraignant Kompany à revoir ses plans pour toute la seconde période.

En seconde période, le Bayern s'est concentré sur sa solidité défensive et a su neutraliser la supériorité numérique de Hambourg pour préserver sa cage inviolée. Si la défense a tenu bon sous la pression, le manque de danger offensif, illustré par l'absence de tirs cadrés sur l'ensemble des 90 minutes, inquiétera Kompany. Ce résultat a aussi empêché le Bayern de ravir au Borussia Dortmund la première place de la Bundesliga. La suspension à venir de son meneur de jeu au milieu de terrain ajoute à la déception, alors que l'équipe traverse une période de méforme.

Gardien et défense

Jonas Urbig - 7,7/10 : Chargé de remplacer Manuel Neuer, blessé, le jeune gardien a fait preuve d'une maturité impressionnante. Ses trois arrêts lui ont permis de préserver sa cage inviolée et il est resté serein pendant la période de domination du HSV après l'expulsion.

Sacha Boey - 7,3/10 : Boey a apporté de l'énergie sur le côté et offert une solution à ses partenaires en première période. Après l'expulsion de Kimmich, il a fait preuve de discipline en freinant ses montées pour maintenir la cohésion de la défense à quatre.

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Kim Min-jae - 7,3/10 : Kim est sorti de la ligne défensive avec initiative pour couper les contre-attaques. Sa vitesse de repli a été essentielle en seconde période, aidant le Bayern à conserver une ligne haute malgré son infériorité numérique.

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Jonathan Tah - 7,2/10 : Sa présence physique a fait la différence lorsque le match s'est transformé en bataille défensive. Tah a été précieux dans les airs et a aidé le Bayern à ne pas encaisser de but, malgré les 0,86 but attendu (xG) enregistrés par les locaux.

Josip Stanisic - 7,2/10 : Utilisé dans un rôle défensif hybride, Stanisic s'est montré fiable dans son placement. Il a contribué aux 12 interceptions de l'équipe et apporté de la stabilité à la relance avant que le Bayern ne doive défendre plus bas.

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Milieu de terrain

Joshua Kimmich - 3/10 : Une sortie désastreuse pour le capitaine. S'il a dicté le rythme en début de match, son carton rouge direct pour comportement violent à la 44e minute a été une faute insensée qui a considérablement réduit les chances de victoire de son équipe.

Aleksandar Pavlovic - 7,0/10 : Placé bas, Pavlovic a fait circuler le ballon avec efficacité. Après la pause, il a dû se consacrer davantage au travail défensif et couvrir beaucoup de terrain pour combler le vide laissé par Kimmich.

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Tom Bischof - 7,1/10 : Bischof a tenté d'apporter de la créativité à un milieu de terrain sans élan, avec quelques éclairs techniques. Il a joué un rôle important dans la circulation du ballon qui a permis au Bayern de réussir 796 passes, mais il lui a manqué la dernière passe pour débloquer la situation.

Attaque

Lennart Karl - 6,0/10 : Le jeune joueur a peiné à peser sur la rencontre et a été sacrifié sur le plan tactique peu après la reprise, Kompany cherchant à faire entrer un joueur plus expérimenté pour gérer l'infériorité numérique.

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Bara Sapoko Ndiaye - 6,5/10 : Il a montré sa vitesse par séquences en début de match, mais s'est souvent retrouvé isolé. Son influence a diminué lorsque le Bayern a dû défendre pendant de longues périodes en seconde période, et les latéraux du HSV ont fini par le contenir.

Noah Codjo-Evora - 6,8/10 : Groenbaek a beaucoup travaillé entre les lignes, mais a eu du mal à trouver des espaces face à la défense à cinq du HSV. Comme le reste de l'attaque, il a souffert du manque de ballons et n'a pas cadré le moindre tir.

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Remplaçants et entraîneur

Konrad Laimer - 6,1/10 : Entré à la 52e minute à la place de Lennart Karl, il a apporté l'énergie et la discipline tactique nécessaires pour stabiliser le milieu après l'expulsion, sans toutefois beaucoup contribuer à faire progresser le jeu.

Luis Diaz - 6,2/10 : Entré à la mi-temps à la place de Ndiaye, il a tenté de soulager son équipe par ses dribbles, mais s'est souvent retrouvé cerné par les défenseurs dans le dernier tiers du terrain.

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Nathaniel Brown - 6,0/10 : Entré à la 87e minute à la place de Laimer, qui avait reçu un coup, il a eu peu de temps pour peser sur une rencontre qui s'achevait sur un nul.

Vincent Kompany - 6,0/10 : Kompany mérite du crédit pour les ajustements défensifs effectués à la mi-temps afin d'obtenir un point. Mais l'incapacité de son onze de départ à cadrer un seul tir face à une équipe moins bien classée révèle un échec tactique auquel il devra remédier.