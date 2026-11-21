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Le Paris Saint-Germain a surmonté un début de match difficile à l’Allianz Riviera pour s’imposer 3-2 face à Nice au terme d’une rencontre haletante. Les jeunes Desire Doue et Senny Mayulu ont joué un rôle décisif dans ce retournement de situation, tandis que l’équipe de Luis Enrique a fait preuve de résilience tactique à l’extérieur.

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Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a montré la profondeur de son effectif et sa souplesse tactique lors d’une rencontre intense à l’Allianz Riviera. Malgré l’ouverture du score de Mohamed Amoura dès la 8e minute, les visiteurs ont dominé le jeu avec 63 % de possession.

Le tournant du match s’est produit en l’espace de deux minutes mouvementées après la demi-heure de jeu. La pression incessante du PSG a poussé Nice à la faute, permettant aux jeunes Parisiens de prendre le contrôle de la rencontre.

Sur le plan tactique, le match a opposé l’efficacité du pressing haut du PSG à la menace niçoise en transition. Si Nice s’est montré dangereux en contre-attaque et a relancé le suspense en fin de match grâce à Ali Abdi, les 1,90 buts attendus (xG) du PSG témoignent de sa supériorité dans la création d’occasions.

En seconde période, Luis Enrique a géré la rencontre grâce à des remplacements calculés. Ferran Torres a finalement inscrit un troisième but, permettant au PSG de résister à la pression niçoise en fin de match et de conserver sa place en tête de la Ligue 1.

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Gardien et défense

Matvey Safonov : 6/10

Safonov a longtemps été réduit au rôle de spectateur tant le PSG a dominé le ballon, mais il s’est retrouvé exposé sur l’ouverture du score et sur le but tardif d’Abdi. Il a réalisé un arrêt au cours de l’après-midi et s’est montré précis dans sa distribution, à l’origine de la construction du jeu.

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Lucas Hernandez : 6/10

Positionné à gauche du dispositif défensif, Hernandez a apporté la stabilité d’un joueur expérimenté avant de céder sa place à Marquinhos à la 79e minute. Rigoureux dans son placement, il a contribué à limiter Nice à seulement trois tirs cadrés malgré sa menace en contre-attaque.

Achraf Hakimi : 8/10

Solution constante sur le côté droit, Hakimi a concrétisé son influence en délivrant la passe décisive sur le but de Desire Doue à la 32e minute. Ses quatre centres témoignent de son activité offensive, et il a guidé son équipe avec la combativité habituelle d’un capitaine jusqu’au coup de sifflet final.

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Illia Zabarnyi : 7/10

Le défenseur ukrainien a joué un rôle essentiel face à la menace physique d’Evan Guessand. Zabarnyi a effectué plusieurs dégagements et s’est montré à l’aise dans une ligne défensive haute, permettant au PSG de maintenir la pression dans le camp niçois.

Nuno Mendes : 6/10

Mendes a apporté son habituelle présence athlétique sur la gauche, mais s’est montré plus prudent que Hakimi. Il a cédé sa place à Willian Pacho peu après l’heure de jeu, Luis Enrique cherchant à renforcer son dispositif défensif.

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Milieu de terrain

Joao Neves : 7/10

Véritable métronome au milieu de terrain, Neves a enchaîné les passes pour aider le PSG à atteindre 63 % de possession. Sa capacité à faire circuler le ballon et à résister au pressing niçois a été essentielle pour maintenir les locaux dans leur camp.

Fabian Ruiz : 7/10

Ruiz a apporté un équilibre technique aux côtés de Neves, se déplaçant dans les demi-espaces pour faire le lien entre le milieu et l’attaque. Propre avec le ballon, il s’est aussi montré discipliné défensivement lorsque Nice a tenté de passer par l’axe.

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Warren Zaire-Emery : 7/10

Zaire-Emery a déployé une grande énergie, couvrant beaucoup de terrain pour soutenir le pressing comme la défense. Sa maturité physique lui a permis de remporter plusieurs duels dans l’entrejeu face à un milieu niçois agressif.

Attaque

Maghnes Akliouche : 6/10

Akliouche a montré quelques éclairs de talent, mais a peiné à trouver la dernière passe avant d’être remplacé par Malick Godts. Il a participé à la construction de l’action qui a finalement débouché sur le penalty.

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Desire Doue : 8/10

Une prestation remarquable de l’attaquant polyvalent. Doue a fait preuve d’un grand sang-froid pour inscrire le deuxième but du PSG à la 32e minute, quelques secondes seulement après l’égalisation. Ses dribbles et sa capacité à aller de l’avant ont constamment posé problème à Nice avant son remplacement par Ferran Torres.

Senny Mayulu : 8/10

Le jeune joueur a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour transformer un penalty à la 31e minute et lancer la remontée du PSG. Au-delà de son but, ses déplacements sans ballon ont créé l’espace nécessaire à Doue pour faire la différence sur le flanc opposé.

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Remplaçants et entraîneur

Ferran Torres : 8/10

Une entrée en jeu très efficace. Après avoir remplacé Doue en première période, Torres a fini par marquer à la 85e minute sur une passe d’Ousmane Dembele. Ce but s’est révélé décisif.

Ousmane Dembele : 7/10

Entré à la 61e minute, Dembele a changé la dynamique de l’attaque. Sa vision du jeu lui a valu une passe décisive sur le but tardif de Ferran Torres, donnant raison à Luis Enrique de l’avoir fait entrer.

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Willian Pacho : 6/10

Entré à la 61e minute à la place de Nuno Mendes, Pacho a apporté davantage de taille et de solidité défensive alors que Nice envoyait de plus en plus de joueurs vers l’avant à la recherche de l’égalisation.

Malick Godts : 6/10

Le jeune remplaçant a apporté de la fraîcheur au cours de la dernière demi-heure, aidant le PSG à maintenir l’intensité de son pressing à l’approche du dénouement.

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Marquinhos : 6/10

Le joueur expérimenté est entré pour les 11 dernières minutes afin de préserver le résultat. Même si le PSG a encaissé un deuxième but tardif, son expérience a été précieuse pour traverser les cinq minutes de temps additionnel.

Luis Enrique : 8/10

Le dispositif tactique de l’entraîneur a permis au PSG de réagir rapidement après avoir été mené dès le début du match. Sa gestion des remplacements a été particulièrement convaincante : le buteur (Torres) et le passeur décisif (Dembele) sur le troisième but étaient tous deux entrés en cours de jeu.