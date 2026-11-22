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L’Inter et l’Atalanta ont fait match nul 4-4 à la New Balance Arena, avec un triplé de Pio Esposito. Malgré deux buts d’avance à plusieurs reprises, l’Inter a été rejoint sur un penalty tardif de Franck Kessie.

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L’Inter Milan a disputé l’un des matches les plus fluctuants de la saison de Serie A sur le plan statistique, partageant huit buts avec l’Atalanta dans une rencontre qui a déjoué les conventions tactiques. L’équipe de Cristian Chivu a fait preuve d’une grande efficacité offensive, notamment au cours d’une première période dominée, durant laquelle elle a exploité la ligne défensive haute de l’Atalanta. Les visiteurs menaient 2-1 à la pause grâce à un doublé d’Esposito, et semblaient maîtriser totalement la rencontre lorsqu’il a inscrit son troisième but en début de seconde période.

Mais la solidité défensive de l’Inter s’est effondrée dans les vingt dernières minutes. Malgré un penalty transformé par le remplaçant Petar Sucic pour inscrire un quatrième but, l’Inter a peiné à contenir le jeu direct de Charles De Ketelaere, auteur de deux buts qui ont relancé l’Atalanta. La rencontre s’est achevée dans le suspense, un penalty de Kessie à la 91e minute rétablissant la parité pour les locaux. L’Inter regrettera d’avoir laissé échapper deux points alors qu’il menait, mais la prestation de son attaque reste un point très positif au terme d’un après-midi chaotique de football italien.

Gardien et défense

Josep Martinez - 5/10

Une soirée difficile pour Martinez : malgré six arrêts, il a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à quatre reprises. Mis en difficulté par une défense qui s’est désorganisée en seconde période, il ne pouvait pas faire grand-chose sur le penalty concédé. Ses relances sont restées fiables sous pression, mais son autorité dans la surface a vacillé face aux nombreux ballons aériens envoyés par l’Atalanta en fin de match.

Alessandro Bastoni - 6/10

L’international italien a, comme à son habitude, fait progresser le ballon, aidant l’Inter à déjouer le pressing de l’Atalanta en début de rencontre. Mais lorsque le match s’est transformé en succession d’attaques d’un but à l’autre, Bastoni a eu du mal à suivre les appels tardifs de De Ketelaere. Il a fait partie d’une défense qui a réalisé 14 interceptions, mais qui a manqué de rigueur jusqu’au coup de sifflet final pour préserver le résultat.

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Benjamin Pavard - 5/10

Pavard a apporté son expérience pendant une bonne partie de la première heure, mais il a participé à l’incapacité collective de l’Inter à gérer la fin du match. Mal placé sur l’action qui a mené au troisième but de l’Atalanta, il a également souffert face à l’intensité physique des remplaçants adverses entrés en fin de rencontre. Il a terminé avec de nombreux dégagements, mais sans l’impact défensif nécessaire.

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Carlos Augusto - 5/10

Aligné à gauche de la défense à trois, Augusto a souvent dû s’excentrer pour couvrir les montées des pistons. Travailleur, il a toutefois été averti dans les ultimes secondes, alors que la frustration de l’Inter débordait. Incapable de réduire les espaces entre les lignes, il a laissé beaucoup trop de liberté à l’Atalanta dans le dernier tiers du terrain.

Federico Dimarco - 7/10

Dimarco a été un moteur créatif pendant ses 64 minutes sur le terrain, délivrant la passe décisive sur le deuxième but d’Esposito grâce à un centre d’une précision caractéristique. Ses centres ont constitué une menace constante et, tant qu’il était sur la pelouse, il a aidé l’Inter à conserver 60 % de possession. Il est sorti au moment où le match commençait à échapper au contrôle des visiteurs.

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Djed Spence - 6/10

Sur le flanc droit, Spence a montré par moments sa vitesse pour revenir défendre et sa capacité à porter le ballon jusque dans le dernier tiers. Appliqué dans ses tâches défensives pendant une grande partie du match, il a toutefois eu de plus en plus de mal à suivre les déplacements de Nicola Zalewski. Il a offert une solution lorsque l’Inter cherchait à partir en contre-attaque, mais ses derniers ballons n’ont pas permis d’alourdir le score.

Milieu de terrain

Hakan Calhanoglu - 6/10

Le meneur de jeu turc a donné le tempo à son équipe jusqu’à ce qu’une blessure en première période le contraigne à sortir à la 33e minute. Il avait très bien commencé le match, dictant le rythme et permettant à l’Inter de dominer l’axe du terrain. Sa sortie prématurée a porté un coup important à l’équilibre tactique de l’équipe.

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Nicolo Barella - 7/10

Le capitaine a montré l’exemple par son énergie, parcourant de longues distances pour faire le lien entre la défense et l’attaque. Il a joué un rôle central dans la conservation du ballon par l’Inter et n’a pas été récompensé de ses efforts en étant remplacé à la 64e minute, alors que l’équipe semblait encore relativement stable. Sa sortie a coïncidé avec la montée en puissance de l’Atalanta au milieu.

Henrikh Mkhitaryan - 6/10

Mkhitaryan a mis son intelligence de jeu à profit pour trouver des espaces derrière le duo de milieux défensifs de l’Atalanta et lancer plusieurs contre-attaques. Mais son influence a diminué à mesure que les exigences physiques du match augmentaient. Il a été remplacé à la 77e minute après une prestation où la rigueur de placement a primé sur l’apport offensif.

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Attaque

Marcus Thuram - 8/10

Thuram a excellé dans son rôle de soutien tout au long du match, délivrant la passe décisive sur le troisième but d’Esposito. Sa capacité à conserver le ballon et à attirer les défenseurs hors de leur position a été essentielle aux transitions offensives de l’Inter. Il reste un élément indispensable du dispositif de Chivu, alliant puissance physique et finesse technique.

Pio Esposito - 10/10

Une prestation irréprochable à la finition pour le jeune attaquant. Esposito a marqué aux 16e, 32e et 52e minutes pour signer un triplé mémorable. Ses buts ont montré toute la variété de son jeu, son instinct de buteur et son efficacité. Il a été de loin le meilleur joueur sur le terrain et a quitté la pelouse à la 77e minute, pensant avoir offert la victoire à son équipe.

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Remplaçants et entraîneur

Petar Sucic - 7/10

Entré tôt pour remplacer Calhanoglu, Sucic a répondu présent en transformant un penalty à la 76e minute. Il a fait preuve d’un grand sang-froid sous pression, même s’il a parfois eu du mal à maintenir l’intensité défensive nécessaire dans ce match nul riche en buts.

Manuel Akanji - 5/10

Entré à la 64e minute pour renforcer la défense, il a pourtant assisté à l’effondrement de l’arrière-garde après son arrivée. Il a peiné à trouver le rythme du match.

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Curtis Jones - 5/10

Entré pour apporter de la fraîcheur au milieu, Jones a beaucoup travaillé, mais le jeu direct de l’Atalanta l’a souvent laissé hors de l’action en fin de match.

Lautaro Martinez - 5/10

L’Argentin a remplacé Esposito, auteur d’un triplé, pour les 13 dernières minutes, mais il a reçu très peu de ballons exploitables alors que l’Inter se repliait en défense.

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Aleksandar Stankovic - 5/10

Entré en fin de match, il a eu peu de temps pour peser sur une rencontre devenue chaotique.

Cristian Chivu (entraîneur) - 6/10

Le plan offensif de Chivu a parfaitement fonctionné, mais sa gestion du dernier quart du match sera remise en question. Les changements n’ont pas eu l’effet escompté pour calmer la rencontre, même s’il peut difficilement être tenu responsable des erreurs individuelles qui ont conduit aux deux penalties concédés.