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L’Inter a subi sa première défaite de la saison en Serie A, battu 3-1 par l’AC Milan dans le derby della Madonnina à San Siro. Ce résultat a fait perdre à l’équipe de Cristian Chivu la tête du classement.

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L’Inter a été prise à froid, encaissant deux buts de Christian Pulisic et Adrien Rabiot dans les 10 premières minutes. Diego Moreira a délivré les deux passes décisives, mettant Carlos Augusto au supplice sur le côté gauche de l’Inter avant que les hommes de Chivu aient eu le temps de trouver leurs marques.

L’Inter a réagi à la 22e minute, lorsqu’Alessandro Bastoni a marqué de la tête à bout portant après une déviation de Manuel Akanji sur un corner de Hakan Calhanoglu. Mike Maignan a privé Djed Spence de l’égalisation grâce à un arrêt exceptionnel à la 35e minute, puis Moreira a puni l’Inter d’un superbe coup franc direct à la 43e.

Les visiteurs ont eu 57 % de possession et tenté 19 tirs, mais Maignan a réalisé sept arrêts au total pour les tenir en échec après la pause. L’Inter a également obtenu un penalty au milieu de la seconde période, avant que la décision soit annulée après intervention de la VAR. Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de l’Inter à San Siro.

Gardien et défense

Josep Martinez - 5/10 Josep Martinez a encaissé trois buts sur seulement quatre tirs cadrés de Milan. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur les frappes de Pulisic et Rabiot, tandis que le coup franc de Moreira est allé se loger dans la lucarne, hors de sa portée. Il n’a réalisé qu’un seul arrêt de toute la soirée, face à Alphadjo Cisse dans le temps additionnel.

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Yann Bisseck - 5/10 Yann Bisseck n’a pas pu intercepter le centre repris de la tête par Pulisic sur l’ouverture du score. Le coup franc de Moreira est également passé au-dessus de sa tête alors qu’il se trouvait dans le mur. Il a eu une grosse occasion à la 13e minute, mais Maignan a arrêté sa tête à bout portant. Il a été remplacé par Ange-Yoan Bonny à la 82e minute alors que l’Inter tentait de revenir au score.

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Manuel Akanji - 7/10 Manuel Akanji a été le meilleur joueur de l’Inter. Il a dévié le corner à l’origine du but de Bastoni et avait auparavant offert une occasion de la tête à Bisseck à la 13e minute. Il a également dégagé un ballon dangereux de Moreira venu de la ligne de but, avant de manquer le cadre sur une occasion tardive à la 84e minute.

Alessandro Bastoni - 7/10 Alessandro Bastoni a inscrit le but de l’Inter d’une tête à bout portant et a continué à se projeter vers l’avant depuis le côté gauche de la défense à trois. Il a été remplacé par Federico Dimarco à la 81e minute.

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Milieu de terrain

Carlos Augusto - 6/10 Carlos Augusto a connu une soirée contrastée. Son centre à ras de terre a offert une grosse occasion à Spence à la 35e minute, et il a ensuite trouvé Marcus Thuram pour une tête, mais il a manqué une superbe occasion sur une tête plongeante à bout portant à la 56e. Moreira l’a éliminé sur l’ouverture du score, et le corner à l’origine du deuxième but a été concédé sur un ballon dévié par Augusto. Il a reçu un carton jaune à la 90e minute pour un tacle imprudent sur Omari Hutchinson.

Petar Sucic - 6/10 Petar Sucic a beaucoup travaillé au milieu de terrain et contraint Maignan à un arrêt sur une frappe à l’entrée de la surface à la 41e minute. Il a également servi Calhanoglu pour une tentative lointaine au milieu de la première période.

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Hakan Calhanoglu - 6/10 Les coups de pied arrêtés de Hakan Calhanoglu ont été une menace constante, et son corner a mené au but de Bastoni. Il a contraint Maignan à deux arrêts coup sur coup au milieu de la première période face à son ancien club, mais s’est montré discret dans le jeu. Il a été remplacé par Piotr Zielinski à la 72e minute.

Nicolo Barella - 6/10 Nicolo Barella a tenté de faire avancer l’équipe depuis le milieu de terrain. Le capitaine a eu la meilleure occasion de l’Inter en seconde période, à la 67e minute, mais sa frappe à environ neuf mètres du but a été contrée par Sankhoun Diawara. Il a cédé sa place à Francesco Pio Esposito à la 82e minute.

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Djed Spence - 6/10 Djed Spence a apporté de la vitesse sur le côté droit pour sa première titularisation en Serie A, éliminant Diawara et Pavlovic en début de match pour obtenir un corner. Il aurait dû égaliser à la 35e minute, mais Maignan l’en a empêché grâce à un arrêt réflexe exceptionnel sur sa tentative à environ 5,5 mètres du but.

Attaque

Andy Diouf - 6/10 Andy Diouf a sollicité Maignan à deux reprises de loin, aux 31e et 55e minutes, et créé des occasions pour Barella et Augusto, mais son entente avec Thuram a été irrégulière. Il a cédé sa place à Henrikh Mkhitaryan à la 72e minute.

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Marcus Thuram - 6/10 Marcus Thuram est resté isolé pendant de longues périodes face à la défense de Milan. Il a servi Sucic et Diouf pour des frappes et vu sa tête à la 70e minute arrêtée par Maignan, mais n’a jamais eu d’occasion franche de marquer.

Remplaçants et entraîneur

Piotr Zielinski - 6/10 Piotr Zielinski a remplacé Calhanoglu à la 72e minute et fait circuler le ballon, avant de manquer le cadre sur une frappe lointaine en fin de match.

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Henrikh Mkhitaryan - 6/10 Henrikh Mkhitaryan est entré à la place de Diouf à la 72e minute, et son centre a provoqué le penalty finalement annulé par la VAR. Il a également manqué le cadre de la tête alors qu’il était bien placé.

Federico Dimarco - 6/10 Federico Dimarco a remplacé Bastoni à la 81e minute et apporté davantage de qualité sur les coups de pied arrêtés et les centres, notamment en créant l’occasion tardive d’Akanji, mais il était trop tard.

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Ange-Yoan Bonny - 6/10 Ange-Yoan Bonny a remplacé Bisseck à la 82e minute et s’est montré actif, avec une frappe contrée et un centre pour la tête tardive d’Esposito.

Francesco Pio Esposito - 6/10 Francesco Pio Esposito est entré à la place de Barella à la 82e minute, a créé deux occasions et a manqué le cadre de la tête sur la dernière occasion de l’Inter dans le temps additionnel.

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Cristian Chivu (entraîneur) - 4/10 Cristian Chivu devra répondre du début de match poussif de son équipe, l’Inter ayant encaissé deux buts en moins de 10 minutes. L’Inter a eu davantage le ballon, mais l’équipe de Chivu a été surpassée tactiquement par le Milan de Ruben Amorim, et il a attendu la 72e minute pour effectuer ses premiers changements.