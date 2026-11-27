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La mauvaise passe de Chelsea en Premier League s’est poursuivie au City Ground avec une défaite 3-2 contre Nottingham Forest. Malgré un doublé inscrit en seconde période par le remplaçant Emmanuel Emegha, les erreurs défensives ont coûté cher à l’équipe de Xavi Alonso.

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La solidité de l’organisation tactique de Chelsea a été mise à l’épreuve au City Ground et n’a finalement pas résisté : les visiteurs se sont inclinés 3-2 face à un Nottingham Forest réaliste. Chelsea a dominé le ballon avec 65 % de possession et réussi pas moins de 582 passes, mais a cédé face à l’efficacité de son adversaire dans le jeu direct. Une superbe reprise de volée d’Igor Jesus dès la cinquième minute a donné le ton, révélant d’entrée les difficultés de Chelsea à gérer les transitions.

La seconde période a tourné à l’échange de coups. Une intervention imprudente de Wesley Fofana a offert un penalty à Morgan Gibbs-White, qui a doublé la mise et contraint Chelsea à revoir sa tactique dans l’urgence. L’entrée d’Emmanuel Emegha a donné à l’équipe le point d’appui dont elle avait besoin et lui a permis d’inscrire deux buts bien négociés, mais le deuxième but de Gibbs-White dans la soirée a assuré les trois points à Forest.

Cette troisième défaite consécutive en championnat souligne le décalage croissant entre la construction du jeu de Chelsea, fondée sur la possession, et sa solidité défensive.

Gardien et défense

Emiliano Martínez - 4/10

Une soirée difficile pour le gardien expérimenté, qui a encaissé trois buts sur sept tirs cadrés. Ses quatre arrêts ont permis d’éviter un score plus lourd, mais il ne pouvait pas faire grand-chose sur la frappe splendide d’Igor Jesus ni sur le penalty de Gibbs-White. L’organisation de sa défense a semblé se déliter sous la pression du jeu direct de Forest.

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Wesley Fofana - 3/10

Une soirée à oublier pour le Français. Déjà critiqué par les supporters de Chelsea en déplacement après une interview non autorisée, il n’a rien fait sur le terrain pour apaiser la situation. Son « intervention imprudente » sur Liam Delap à la 51e minute a offert un penalty à Forest et sans doute changé le cours du match au moment où Chelsea cherchait à se réorganiser. Il a été remplacé peu après, à la 56e minute.

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Josh Acheampong - 5/10

Le jeune défenseur a eu du mal à suivre l’intensité des transitions de Forest sur les côtés. Il a montré par moments ses qualités techniques avec le ballon, mais a souvent hésité lorsque Neco Williams montait. Il a été remplacé à la 85e minute alors que Chelsea cherchait à égaliser.

Pep Chavarría - 5/10

Aligné à gauche d’une défense à quatre, Chavarría a peiné à contenir les déplacements de Gibbs-White. Il a peu apporté offensivement et n’a pas offert les dédoublements nécessaires pour percer le bloc bas de Forest.

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Moises Caicedo - 7/10

Le meilleur joueur de Chelsea sur le plan statistique. Caicedo a donné le rythme dans les phases de construction basses, avec 106 passes réussies sur 114 tentées. Il a également réalisé le plus d’interventions défensives de l’équipe, 12, dont trois tacles. Malgré la défaite, sa capacité à faire circuler le ballon et à remporter ses duels, cinq au total, explique en grande partie la forte occupation du terrain par Chelsea.

Milieu de terrain

Romeo Lavia - 6/10

Lavia n’a pas ménagé ses efforts, tentant trois tirs pour un total de 0,17 xG. Dans les dernières secondes, il a failli arracher le nul d’une tête au second poteau, arrêtée par Matz Sels. Son positionnement aux côtés de Caicedo a toutefois parfois laissé trop d’espace dans l’axe, que Forest a exploité en contre.

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Jordan Henderson - 5/10

Le milieu expérimenté a apporté de la stabilité, mais pas l’impulsion vers l’avant nécessaire pour déstabiliser le milieu compact de Forest. Durant ses 85 minutes sur le terrain, il a surtout fait circuler le ballon latéralement plutôt que de casser les lignes. Il a cédé sa place à Quenda en fin de match.

Cole Palmer - 5/10

Un après-midi discret au regard de ses standards exceptionnellement élevés. Forest avait clairement identifié Palmer comme la principale menace et l’a surveillé à deux, limitant ses espaces entre les lignes. Il n’a pas réussi à peser comme à son habitude dans le dernier tiers du terrain.

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Attaque

Pedro Neto - 6/10

Neto a été l’une des solutions offensives les plus constantes de Chelsea. Il a délivré le centre sur l’occasion tardive de Lavia et a sans cesse cherché à éliminer son adversaire direct. Ses derniers ballons ont toutefois manqué de régularité et il a eu du mal à trouver des espaces face à la défense centrale à trois de Forest.

Morgan Rogers - 5/10

Rogers a eu du mal à peser dans le secteur du milieu offensif. Il a tenté deux tirs, sans réellement inquiéter Sels, et s’est souvent retrouvé cerné dans les zones encombrées devant la surface de Forest.

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Danny Welbeck - 4/10

Isolé pendant une bonne partie de la première période, Welbeck n’a pas réussi à servir de point d’appui fiable. Il n’a cadré aucun tir et a été remplacé à la pause dans le cadre d’un changement tactique qui a vu Emegha entrer en jeu.

Remplaçants & entraîneur

Emmanuel Emegha - 8/10

La seule véritable satisfaction de Chelsea. Entré à la place de Welbeck à la pause, il a marqué trois minutes après le début de la seconde période pour ramener le score à 2-1, puis a ajouté un deuxième but à la 89e minute d’une tête astucieuse. Sa puissance physique et ses déplacements ont apporté à Chelsea une capacité à jouer vers l’avant qui lui avait cruellement manqué en première période.

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Levi Colwill - 6/10

Il a remplacé Fofana, en difficulté, à la 56e minute et apporté un peu de calme à la défense. Sa qualité de passe du pied gauche a aidé Chelsea à maintenir la pression durant la dernière demi-heure.

Geovany Quenda - Non noté

Entré à la 85e minute, il a placé une tête en fin de match, arrêtée par le gardien, mais a eu trop peu de temps pour réellement influer sur le résultat.

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Marco Palestra - Non noté

Entré à la 85e minute à la place d’Acheampong, il a apporté de l’énergie, mais a eu peu d’influence sur le plan tactique.

Xavi Alonso - 4/10

La pression monte sur l’Espagnol après une troisième défaite de suite. Si l’entrée d’Emegha a été un ajustement tactique inspiré, l’organisation défensive de départ a été facilement contournée. L’approche fondée sur une forte possession produit actuellement beaucoup de passes, mais peu de sécurité défensive.