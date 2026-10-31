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Chelsea s’est hissé à la quatrième place de Premier League grâce à une victoire 2-0 pleine de réalisme contre Manchester United à Stamford Bridge. Morgan Rogers et Cole Palmer ont marqué en profitant des dérapages disciplinaires des visiteurs.

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Le Chelsea de Xabi Alonso a fait preuve de maturité tactique à Stamford Bridge, surclassant une équipe de Manchester United qui a peiné à conserver son organisation sous la pression. Après une première période fermée et sans but, Chelsea est revenu avec davantage d’intentions, exploitant les espaces entre les lignes et poussant les visiteurs à la faute en défense. Le match a définitivement basculé à la 50e minute, lorsque Morgan Rogers a ouvert le score. Ce but a contraint Manchester United à courir après le résultat, avant de perdre son sang-froid.

Le tournant est survenu peu après l’heure de jeu, lorsque Lisandro Martinez a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune pour une faute ayant entraîné un penalty. Cole Palmer s’est chargé de le transformer peu après, doublant l’avance de Chelsea et plaçant l’équipe de Michael Carrick dans une situation très difficile. La domination de Chelsea s’est reflétée dans les statistiques : 59 % de possession et 18 tirs au total, contre 12 pour Manchester United. Chelsea a conservé son avantage pour empocher les trois points et poursuivre sa quête d’une place qualificative pour la Ligue des champions.

Gardien & défense

Mike Penders : 7/10

Un après-midi relativement tranquille pour le jeune gardien, qui a tout de même dû effectuer 3 arrêts. Il est resté concentré pour préserver sa cage inviolée et a fait preuve de courage en fin de match. Il a reçu un carton jaune dans le temps additionnel pour ce qui semblait être une tentative de gagner du temps.

Levi Colwill : 8/10

Colwill a été le pilier de la construction du jeu de Chelsea, montant souvent au milieu de terrain pour créer des supériorités numériques. Son placement défensif a été irréprochable et a contribué à limiter Manchester United à seulement 5 tirs cadrés sur l’ensemble des 90 minutes.

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Josh Acheampong : 7/10

Le jeune joueur s’est montré à l’aise dans ce grand rendez-vous, gérant bien la menace représentée par Cunha et Diallo. Il a contribué aux 11 dégagements de la défense de Chelsea et a fait preuve d’une grande discipline.

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Wesley Fofana : 7/10

Fofana a apporté l’impact physique nécessaire pour étouffer les contre-attaques de Manchester United. Combatif dans les duels, il a également fait preuve d’une excellente vitesse de repli lorsque les visiteurs ont tenté de casser les lignes.

Marco Palestra : 6/10

Une prestation solide pour Palestra avant sa sortie à la 74e minute. Il a offert une solution constante sur le côté et s’est replié avec application pour soutenir ses défenseurs centraux lors des transitions.

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Milieu de terrain

Romeo Lavia : 8/10

Lavia a dicté le tempo au cœur du jeu. Il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Morgan Rogers à la 50e minute, couronnant une prestation marquée par sa capacité à conserver le ballon et ses interceptions défensives.

Moises Caicedo : 7/10

Brassard de capitaine au bras, Caicedo a régné sur le milieu de terrain. Il a remporté la majorité de ses duels au sol et permis à Chelsea de dominer l’axe, terminant sa rencontre avec un taux élevé de passes réussies avant d’être remplacé en fin de match.

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Cole Palmer : 9/10

Une fois de plus, l’homme providentiel de Chelsea. Palmer a orchestré presque toutes les offensives et a fait preuve d’un sang-froid absolu pour transformer le penalty à la 64e minute. Sa contribution de 2,74 aux buts attendus de l’équipe doit beaucoup à la qualité de ses passes créatives.

Attaque

Morgan Rogers : 8/10

Celui qui a débloqué la rencontre. Rogers a fait preuve d’un excellent instinct de buteur pour marquer à la 50e minute et donner à Chelsea l’impulsion dont il avait besoin. Sa capacité à porter le ballon vers l’avant a permis à son équipe de passer sans difficulté de la défense à l’attaque.

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Estevao : 7/10

Une menace constante pour Dalot, Estevao a utilisé sa vitesse et sa technique pour étirer la défense de Manchester United. S’il n’a pas marqué, son placement a attiré les défenseurs hors de leur zone, créant des espaces pour Rogers et Palmer.

Pedro Neto : 7/10

Le jeu direct de Neto a poussé Manchester United à commettre plusieurs fautes cyniques. Il a joué un rôle essentiel pour faire reculer les visiteurs en première période et est resté dangereux en contre-attaque jusqu’à son remplacement à la 87e minute.

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Remplaçants & entraîneur

Pep Chavarria : 6/10

Entré à la place de Palestra pour le dernier quart d’heure, il a aidé Chelsea à préserver son avantage sans difficulté particulière.

Danny Welbeck : non noté

Entré à la 87e minute pour apporter de la fraîcheur dans le dernier tiers du terrain.

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Malo Gusto : non noté

Un changement tactique tardif pour renforcer le côté droit de la défense.

Valentin Barco : non noté

Entré en même temps que Gusto pour apporter un soutien défensif dans les derniers instants.

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Geovany Quenda : non noté

Entré très tard, pendant le temps additionnel.

Xani Alonso : 9/10

Alonso a remporté la bataille tactique face à Carrick. Son choix de maintenir un pressing haut a fini par provoquer les erreurs qui ont conduit à l’ouverture du score et au carton rouge de Martinez. Son équipe paraît de mieux en mieux organisée et efficace.