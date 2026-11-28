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L’Inter Milan a livré une démonstration tactique à San Siro en écrasant le Genoa 4-0. Un doublé de Marcus Thuram et un but de Lautaro Martínez ont marqué une rencontre dominée par les locaux, qui ont eu 71 % de possession.

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L’Inter Milan a poursuivi sa course vers la tête de la Serie A avec une prestation d’une redoutable efficacité face à un Genoa en difficulté. Le plan tactique des locaux reposait sur un grand nombre de passes et des permutations, qui ont étouffé les visiteurs. Martínez a ouvert le score à la 29e minute, concrétisant la pression constante de l’Inter et donnant le ton de l’après-midi. Quand Thuram a doublé la mise à la 40e minute, l’issue du match semblait déjà acquise tant l’écart de qualité et de maîtrise entre les deux équipes était grand.

L’Inter n’a pas relâché son emprise en seconde période. Petar Sucic avait transformé un penalty dans le temps additionnel de la première période (45e+3) pour porter le score à 3-0, avant que Thuram ne signe son deuxième but, le quatrième de l’Inter, à la 54e minute. Le Genoa n’a pas réussi à faire face à la conservation du ballon des locaux : l’Inter a réussi 758 passes, avec un taux de réussite de 94 %. Malgré quelques tentatives tardives des visiteurs pour sauver l’honneur, les hommes de Cristian Chivu sont restés disciplinés et ont préservé leur cage inviolée pour empocher les trois points devant le public de San Siro, venu avec de grandes attentes.

Gardien et défense

Ivan Provedel - 7/10

Un après-midi relativement tranquille pour le gardien italien, surtout sollicité pour récupérer les longs ballons et gérer la profondeur derrière sa défense. Provedel a effectué 3 arrêts pour préserver sa cage inviolée, maîtrisant notamment une tentative de Samuel Wiafe. Sa relance a aidé l’Inter à conserver le ballon et contribué au taux de réussite de 94 % de l’équipe à la passe.

Yann Bisseck - 8/10

Bisseck s’est imposé sur le côté droit de la défense à trois. Sa puissance physique lui a permis de dominer les duels aériens, tandis que son sang-froid balle au pied a été précieux dans la construction du jeu de l’Inter. Rarement inquiété par les attaquants du Genoa, il a fait preuve d’une grande intelligence tactique pour couper les contre-attaques avant qu’elles ne deviennent de réelles menaces.

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Manuel Akanji - 8/10

Au cœur de la défense, Akanji a orchestré la première phase de construction. L’international suisse a montré son excellente lecture du jeu, se plaçant parfaitement pour intercepter les ballons et relancer. Sa capacité à avancer au milieu de terrain a créé des supériorités numériques auxquelles le Genoa n’a pas trouvé de réponse.

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Carlos Augusto - 8/10

Aligné comme défenseur central gauche, Augusto a montré sa polyvalence et ses instincts offensifs. Très présent dans les phases de transition, il s’est procuré plusieurs tirs de loin, dont une frappe puissante à la 37e minute. Il a été remplacé à la 59e minute après une prestation énergique qui a contribué à préserver la cage de l’Inter.

Milieu de terrain

Andy Diouf - 8/10

Diouf a constamment gêné le Genoa sur le flanc droit. Sur le plan défensif, il a mené l’équipe avec 6 interventions, dont 4 duels remportés. Son énergie a permis à l’Inter de presser efficacement, et il a toujours offert une solution à ses partenaires durant les longues séquences de possession qui ont caractérisé le match.

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Nicolo Barella - 7/10

Véritable moteur du milieu, Barella a affiché toute son activité. Il a vu une frappe contrée à la 37e minute, mais son apport a surtout tenu à ses déplacements incessants et à sa participation au jeu collectif. Après une nouvelle prestation efficace, il a été ménagé et remplacé à la 58e minute afin de préserver ses forces pour les prochaines rencontres.

Petar Sucic - 9/10

Une prestation exceptionnelle du milieu de terrain, qui a dicté le rythme avec 114 passes réussies. Métronome de l’équipe, Sucic a rarement perdu le ballon. Il a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour transformer son penalty à la 45e+3 minute et donner à l’Inter une avance plus confortable juste avant la pause.

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Curtis Jones - 7/10

Jones a apporté sa maîtrise technique dans l’entrejeu, faisant circuler le ballon et aidant l’Inter à garder le contrôle. Sans se distinguer par un but ou une passe décisive, il a fait preuve d’une discipline tactique qui a permis à des joueurs plus libres dans leurs mouvements, comme Thuram et Martínez, de se rendre dans les zones dangereuses.

Federico Dimarco - 8/10

Dans son rôle habituel sur la gauche, Dimarco s’est distingué par la qualité de ses centres et de ses coups de pied arrêtés. Il a mis la défense du Genoa à l’épreuve dès la 12e minute avec un tir et est resté une menace constante grâce à ses courses dans le couloir. Sa capacité à renverser le jeu en diagonale a été essentielle pour étirer le bloc bas du Genoa.

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Attaque

Marcus Thuram - 10/10

L’homme du match incontesté. Constamment dangereux, Thuram a tenté 4 tirs et inscrit deux buts avec maîtrise, aux 40e et 54e minutes. Ses déplacements sans ballon ont été intelligents, et son jeu dos au but a permis à l’Inter de passer du milieu à l’attaque à une vitesse redoutable. Une prestation d’attaquant complète.

Lautaro Martínez - 8/10

Le capitaine a montré l’exemple en inscrivant le premier but, décisif, à la 29e minute d’une finition précise du pied droit. Martínez a travaillé sans relâche pour harceler les défenseurs du Genoa et créer des espaces que Thuram a pu exploiter. Il a été remplacé juste avant l’heure de jeu, après avoir déjà fait le nécessaire pour assurer le résultat.

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Remplaçants et entraîneur

Piotr Zielinski (58e) - 7/10

Entré à la place de Barella, il a maintenu le rythme au milieu de terrain. Deux de ses tentatives en fin de match ont été contrées alors qu’il cherchait à inscrire le cinquième but des locaux.

Pio Esposito (59e) - 6/10

Le jeune joueur a bénéficié d’un temps de jeu précieux et montré des aperçus de son potentiel, notamment avec un tir tardif dans le temps additionnel.

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John Stones (59e) - 7/10

Entré en défense à la place d’Augusto, il a apporté son calme habituel à l’arrière-garde et veillé à éviter tout relâchement en fin de match.

Matteo Lavelli (83e) - Non noté

Une brève apparition en fin de match pour l’attaquant, qui n’a pas eu assez de temps pour peser de manière significative sur les statistiques.

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Luis Henrique (83e) - Non noté

Entré tardivement sur le flanc gauche pour gérer la fin d’une victoire largement dominée.

Cristian Chivu (entraîneur) - 9/10

Le dispositif tactique de Chivu a été irréprochable. Il a privilégié la conservation du ballon et la fluidité des déplacements, avec à la clé 71 % de possession et un succès 4-0. Ses changements sont intervenus au bon moment : il a fait souffler des titulaires importants une fois le match assuré, démontrant une excellente gestion de son effectif.