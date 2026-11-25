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L’Inter a signé une troisième victoire consécutive en Ligue des champions, sans encaisser le moindre but, en battant Stuttgart 2-0 à San Siro. Le club revient ainsi à un point du top 8.

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Stuttgart a mieux entamé la rencontre et Josep Martinez a dû repousser une frappe de Chris Fuhrich à la 15e minute. L’Inter a ensuite pris le dessus : Dennis Seimen a fait échec à Djed Spence, parti seul au but, Marcus Thuram a trouvé le petit filet extérieur et Nicolo Barella a touché l’intérieur du poteau d’une frappe de l’extérieur du pied avant la pause. Les visiteurs sont restés plus d’une demi-heure sans tirer.

L’ouverture du score est arrivée en début de seconde période, lorsque le centre de Federico Dimarco a touché le bras de Josha Vagnoman. Après consultation de la VAR, l’arbitre a désigné le point de penalty. Petar Sucic l’a transformé d’une frappe au centre à la 57e minute. Stuttgart a failli égaliser lorsque le ballon a rebondi sur Yann Bisseck et a manqué de finir dans son propre but, mais Martinez s’en est saisi. Cinq minutes après son entrée en jeu, Lautaro Martinez a conclu la passe de Dimarco d’une frappe qui a touché le poteau avant d’entrer à la 74e minute. L’Inter a terminé avec 20 tirs et 2,68 buts attendus (xG), contre 13 tirs et 1,02 xG pour Stuttgart.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de l’Inter...

Gardien et défense

Josep Martinez (7/10) : Il a semblé hésitant en sortant sur un centre de Maximilian Mittelstadt à la 6e minute, mais s’est montré solide par la suite. Il a repoussé la frappe de Fuhrich à la 15e, réagi rapidement pour se saisir du ballon dévié par Bisseck à la 61e et quitté sa ligne pour dégager du poing un centre de Deniz Undav dans le temps additionnel.

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Yann Bisseck (7/10) :

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Une rencontre riche en événements des deux côtés du terrain. Il n’a pas réussi à dégager le ballon avant la première occasion de Fuhrich et a failli le dévier dans son propre but à la 61e minute. Il a toutefois été dangereux sur coups de pied arrêtés : il a prolongé un corner vers Manuel Akanji à la 24e, placé une tête à côté deux minutes plus tard et sollicité Seimen d’une frappe depuis l’entrée de la surface. Il a réussi 52 de ses 53 passes.

Manuel Akanji (7/10) : Titularisé à la place de Benjamin Pavard, il a contribué à contenir Ermedin Demirovic, dont aucune des quatre tentatives n’a été cadrée. Il a manqué une occasion à bout portant à la 24e minute, perdu le ballon trop facilement à la 50e et reçu un carton jaune pour avoir fait trébucher Undav à la 78e. Il a néanmoins signé un superbe contre pour empêcher Bilal El Khannouss de marquer dans la surface à la 83e.

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Alessandro Bastoni (6/10) : Il s’est aventuré dans la surface de Stuttgart dès la 4e minute et a servi Sucic pour une frappe lointaine à la 39e, tout en réussissant 42 de ses 44 passes. Il est sorti sur blessure deux minutes plus tard.

Milieu de terrain

Djed Spence (7/10) : Il a apporté de la vitesse à l’Inter sur le côté droit et trouvé l’appel intérieur de Barella, qui a obtenu un corner. Il aurait dû ouvrir le score à la 16e minute après avoir été lancé en profondeur par Francesco Pio Esposito, mais Seimen a bien fermé l’angle alors que Mittelstadt revenait à sa poursuite.

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Nicolo Barella (8/10) : Le capitaine a créé quatre occasions, tiré six corners et n’a pas eu de chance de ne pas marquer lorsque sa frappe de l’extérieur du pied a heurté l’intérieur du poteau à la 43e minute. Il a aussi trouvé Dimarco sur l’action qui a amené le penalty. Remplacé par Aleksandar Stankovic à la 86e.

Petar Sucic (8/10) : Titularisé à la place de Hakan Calhanoglu, blessé, il a gardé son sang-froid pour transformer le penalty à la 57e minute d’une frappe plein centre. Il a réussi 60 de ses 66 passes, plus que tout autre joueur sur le terrain, même s’il a envoyé une frappe lointaine largement au-dessus de la barre en première période.

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Henrikh Mkhitaryan (6/10) : Il a fait circuler le ballon avec justesse, mais a manqué de précision dans les moments importants. Il n’a pas contrôlé la passe de Thuram dans une position prometteuse à la 30e minute et s’est fait déborder par Nikolas Nartey lorsque celui-ci a repiqué dans l’axe juste après la reprise. Remplacé par Curtis Jones à la 69e.

Carlos Augusto (7/10) : Ses appels pour obtenir un penalty après une déviation d’Esposito à la 19e minute sont restés sans suite. C’est en défense qu’il a été le plus utile, en se jetant devant un centre de Mittelstadt destiné à Demirovic à la 66e, puis en revenant pour détourner un autre centre en corner en fin de match.

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Attaque

Marcus Thuram (5/10) : Une soirée frustrante. Averti à la 13e minute pour une intervention en retard sur Mittelstadt, il a ensuite trouvé le petit filet extérieur d’un angle fermé après une mauvaise passe de Finn Jeltsch, puis placé une tête nettement au-dessus et à côté à bout portant juste avant la mi-temps. Il a bien servi Mkhitaryan à la 30e, mais a perdu le ballon six fois. Remplacé par Lautaro à la 69e.

Francesco Pio Esposito (7/10) : Il n’a pas marqué, une première en six matches, mais a été très impliqué. Il a lancé Spence en profondeur à la 16e minute, offert à Barella sa frappe sur le poteau, provoqué un carton jaune pour Jeltsch et laissé passer devant lui le ballon de Dimarco sur le but de Lautaro. Remplacé par Andy Diouf à la 86e.

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Remplaçants et entraîneur

Federico Dimarco (8/10) : Il a changé le cours du match après avoir remplacé Bastoni à la 41e minute. Il a créé deux occasions pour Thuram avant la pause, adressé à la 54e le centre qui a touché le bras de Vagnoman et provoqué le penalty, contraint Seimen à détourner au-dessus de la barre une frappe plongeante à la 63e et délivré la passe décisive sur le but de Lautaro, sa huitième en Ligue des champions avec l’Inter.

Lautaro Martinez (7/10) : De retour de blessure, il a remplacé Thuram à la 69e minute et n’a eu besoin que de cinq minutes pour marquer avec l’aide du poteau gauche et mettre fin au suspense. Il a récupéré le brassard après la sortie de Barella et a vu une puissante frappe du gauche contrée par Luca Jaquez dans le temps additionnel.

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Curtis Jones (6/10) : Entré à la place de Mkhitaryan à la 69e minute, il a réussi ses sept passes tandis que l’Inter préservait son avantage.

Aleksandar Stankovic (non noté) : Il a remplacé Barella à la 86e minute et vu une frappe depuis l’extérieur de la surface contrée dans le temps additionnel.

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Andy Diouf (non noté) : Entré à la place d’Esposito à la 86e minute, il a servi Lautaro pour sa frappe contrée dans le temps additionnel.

Cristian Chivu (7/10) : Son équipe a été dominée pendant les 15 premières minutes, mais a ensuite pris le contrôle du match. L’entrée de Dimarco après la sortie de Bastoni s’est révélée décisive, son choix de maintenir sa confiance en Esposito a été récompensé par la prestation complète de ce dernier et l’entrée de Lautaro a permis de sceller une troisième victoire consécutive en Ligue des champions sans encaisser de but.