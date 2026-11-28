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L'Atlético de Madrid a signé une troisième victoire consécutive en s'imposant difficilement 3-2 à l'Estadio Manuel Martinez Valero. Après une première période éclatante, les hommes de Diego Simeone ont vécu une soirée tendue pour préserver leur avance face à Elche, menacé de relégation. Ce succès les maintient à la troisième place de la Liga avec 31 points.

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Les hommes de Simeone pouvaient difficilement mieux commencer. Alejandro Grimaldo a obtenu un penalty après avoir été fauché par Federico Redondo, puis l'a transformé à la cinquième minute. Lee Kang-in a doublé la mise deux minutes plus tard. Martim Neto a réduit l'écart pour les locaux à la 26e minute, mais Julian Alvarez a redonné deux buts d'avance à l'Atlético avant la pause sur une passe d'Alex Baena.

La seconde période a été bien différente. Une frappe lointaine de Buba Sangare, trois minutes après la reprise, a redonné espoir à Elche. Les locaux ont eu 55 % de possession après la pause, tandis que l'Atlético n'a pas cadré le moindre tir. Jonathan David a manqué la meilleure occasion des visiteurs à la 58e minute, et Jan Oblak a dû repousser les tentatives de Lucas Cepeda et de Grady Diangana avant que l'Atlético ne préserve sa victoire.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de l'Atlético de Madrid à l'Estadio Manuel Martinez Valero.

Gardien et défense

Jan Oblak (6/10) : Battu par la frappe de Neto depuis la gauche de la surface et par le tir lointain de Sangare, il ne pouvait pas faire grand-chose sur ces deux buts. Il a réalisé deux arrêts après la pause, face à Cepeda à la 68e minute puis à Diangana à la 81e, pour préserver l'avantage.

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Marcos Llorente (7/10) : Propre au poste de latéral droit, il n'a raté que trois passes de toute la soirée et a remporté tous ses duels au sol. Il a servi Alvarez sur une frappe contrée en fin de match et a reçu un carton jaune dans le temps additionnel, alors que la rencontre devenait plus hachée.

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Marc Pubill (6/10) : Averti à la 43e minute pour une faute sur Fer Nino, il a ensuite joué simplement, réalisant trois interceptions et remportant ses deux duels aériens.

David Hancko (7/10) : Serein avec le ballon, il a fait sa part du travail quand Elche a poussé en seconde période, avec trois dégagements et un tir contré. Il a rarement été mis en difficulté.

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Alejandro Grimaldo (8/10) : Il a obtenu le penalty et l'a transformé avec sang-froid pour lancer l'Atlético. Actif aux deux extrémités du terrain, il a adressé le centre à l'origine de la grosse occasion de David à la 58e minute et réussi quatre tacles, avant d'être averti pour une faute sur Josan à la 85e minute.

Milieu de terrain

Giuliano Simeone (7/10) : Infatigable sur le côté droit, il a beaucoup travaillé défensivement, avec trois dégagements, tout en trouvant le temps de servir Alvarez sur une occasion juste avant la mi-temps. Robin Le Normand l'a remplacé à cinq minutes de la fin.

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Pablo Barrios (7/10) : Énergique dans l'entrejeu, il a récupéré le ballon six fois et réalisé trois interceptions. Il a tenté sa chance de loin à la 12e minute, mais sa frappe est passée au-dessus. Johnny Cardoso l'a remplacé à la 70e minute.

Morten Hjulmand (7/10) : Précis et fiable devant la défense, il a réussi 37 de ses 39 passes et remporté ses quatre duels au sol. Koke l'a remplacé à la 56e minute.

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Alex Baena (7/10) : Le moteur créatif de la première période fulgurante de l'Atlético. Il a lancé Alvarez sur une première occasion, dont la frappe a été contrée, avant de délivrer la passe décisive sur le troisième but. Jonathan David l'a remplacé à la 56e minute.

Attaque

Lee Kang-in (7/10) : Aligné dans l'axe aux côtés d'Alvarez en l'absence d'Alexander Sorloth, il a marqué deux minutes après l'ouverture du score d'une frappe basse dans le petit filet, depuis la gauche de la surface. Il s'est montré plus discret ensuite et a vu une frappe contrée à la 68e minute, avant d'être remplacé à la 70e.

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Julian Alvarez (9/10) : Le meilleur joueur du match. Il a conclu une passe de Baena à la 41e minute pour redonner deux buts d'avance à l'Atlético et a été la principale menace des visiteurs toute la soirée. Il a tenté sept tirs, dont un coup franc passé juste au-dessus et deux frappes contrées en fin de match. Il a aussi créé des occasions pour Lee et Rodrigo Mendoza et s'est montré presque irréprochable dans l'utilisation du ballon, avec 39 passes réussies sur 40.

Remplaçants et entraîneur

Koke (7/10) : Entré à la 56e minute, il a apporté du calme dans une seconde période tendue, faisant circuler le ballon et récupérant la possession à sept reprises.

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Jonathan David (6/10) : Entré à la place de Baena à la 56e minute, il aurait dû marquer deux minutes plus tard, mais a envoyé le centre de Grimaldo à côté depuis le centre de la surface. Il a ensuite servi Cardoso pour une frappe passée au-dessus de la barre.

Johnny Cardoso (6/10) : Entré à la place de Barrios à la 70e minute. Il a trouvé Alvarez sur une frappe contrée à la 80e, avant de tirer lui-même au-dessus quelques instants plus tard.

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Rodrigo Mendoza (6/10) : Entré à la place de Lee à la 70e minute, il a vu une tentative à bout portant contrée deux minutes plus tard. Il a obtenu un coup franc utile dans le temps additionnel.

Robin Le Normand (non noté) : Entré à la 85e minute pour aider l'équipe à préserver sa victoire.

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Diego Simeone (6/10) : Son équipe a livré une première période d'une grande maîtrise, mais l'Atlético a perdu le contrôle après la pause et n'a cadré aucun tir en seconde période. Trois points et une troisième victoire d'affilée, mais une fin de match bien plus pénible qu'elle n'aurait dû l'être.