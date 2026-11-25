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Barcelone s’est imposé 4-1 face à Sabah FK en Ligue des champions, porté par un doublé d’Anthony Gordon. Karim Adeyemi et Gabriel Jesus ont également marqué lors de cette démonstration à Bakou, malgré un but des locaux en seconde période.

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Le Barcelone de Hansi Flick a poursuivi sa belle série en Ligue des champions en dominant largement Sabah FK (4-1) au stade olympique de Bakou. Barcelone a pris l’ascendant dès les premiers échanges, imposant sa supériorité technique avec 72 % de possession et pas moins de 24 tirs. Gordon a ouvert le score à la 31e minute, concrétisant le jeu de construction élaboré de son équipe pour lui donner l’avantage 1-0 à la pause.

En seconde période, Barcelone a plié le match en dix minutes : Gordon a inscrit son deuxième but, avant les réalisations d’Adeyemi et de Jesus. Joy-Lance Mickels a réduit l’écart pour les hôtes azerbaïdjanais à la 63e minute, sans jamais remettre le résultat en question. La fluidité offensive de Barcelone et son pressing haut lui ont permis de générer 4,17 buts attendus (xG), illustrant l’écart de niveau entre les deux équipes lors de cette rencontre de la 5e journée.

Gardien & défense

Joan Garcia - 6/10

Le gardien a passé une soirée relativement tranquille, Sabah n’ayant cadré que trois tirs. Spectateur pendant une grande partie du match, il regrettera toutefois d’avoir encaissé le but de Mickels à la 63e minute. Sa relance est restée fiable sous une pression limitée.

Jules Kounde - 8/10

Une prestation de très haut niveau du Français, qui a participé au but de Jesus à la 60e minute. Kounde a fait preuve de discipline tactique, repiquant dans l’axe pour faciliter la construction du jeu tout en restant dangereux dans ses montées. Il a aussi bien géré les transitions défensives tout au long du match.

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Gerard Martin - 7/10

Une prestation sereine du jeune défenseur. Il a maintenu efficacement une ligne défensive haute, contribuant à resserrer les espaces. Martin a fait preuve de maturité dans son placement, aidant à limiter Sabah à huit tirs sur l’ensemble du match.

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Alejandro Balde - 8/10

Balde a constamment apporté de la profondeur sur le flanc gauche. Ses intentions offensives ont été récompensées à la 55e minute, lorsqu’il a servi Adeyemi pour le but du 3-0. Sa vitesse de repli a été précieuse pour étouffer les contre-attaques potentielles avant sa sortie à la 65e minute.

Milieu de terrain

Frenkie de Jong - 7/10

Véritable métronome dans le double pivot, le Néerlandais a dicté le rythme grâce à sa capacité caractéristique à progresser balle au pied. Il a joué un rôle central dans les 380 passes réussies au total par Barcelone, permettant aux visiteurs de garder la maîtrise de l’axe jusqu’à son remplacement à la 64e minute.

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Fermin Lopez - 7/10

Fermin a apporté beaucoup d’énergie entre les lignes, cherchant constamment les espaces libres. Il a déclenché le pressing avec justesse, provoquant des pertes de balle de Sabah dans sa moitié de terrain. S’il n’a pas marqué, ses déplacements ont mobilisé les défenseurs et libéré les attaquants sur les ailes.

Gavi - 7/10

Le milieu a apporté sa combativité habituelle dans l’entrejeu, disputant 86 minutes avant de céder sa place en fin de match. Efficace avec le ballon et solide dans les duels, il a empêché Sabah de s’installer au milieu du terrain.

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Pedri - 7/10

Capitaine du soir, Pedri a orchestré le jeu en première période avec une aisance remarquable. Sa vision a été déterminante pour déjouer le bloc bas de Sabah durant les 45 premières minutes. Il a été remplacé à la pause, probablement pour permettre à Flick de gérer son temps de jeu.

Attaque

Anthony Gordon - 9/10

Une démonstration d’efficacité de l’ailier. Gordon a fait la différence en ouvrant le score à la 31e minute, puis en signant un doublé à la 51e. Son jeu direct et le timing de ses appels ont mis la défense de Sabah au supplice. Il a quitté le terrain à la 76e minute avec le titre incontestable d’homme du match.

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Karim Adeyemi - 8/10

La vitesse explosive d’Adeyemi a posé d’énormes problèmes à l’adversaire. Il a couronné sa belle prestation individuelle d’un but bien exécuté à la 55e minute. Sa capacité à étirer le jeu sur la largeur a permis à Barcelone d’exploiter les espaces dans l’axe tout au long de la seconde période.

Gabriel Jesus - 9/10

Une prestation particulièrement altruiste du Brésilien. Jesus a participé au deuxième but de Gordon avant de marquer lui-même à la 60e minute. Son jeu en remise a été exemplaire et il a servi de point d’appui essentiel à toute l’attaque.

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Remplaçants & entraîneur

Dani Olmo - 7/10

Entré à la pause à la place de Pedri, il a maintenu un excellent niveau de maîtrise technique. Sa présence a permis à Barcelone de conserver son élan offensif lors de l’avalanche de buts en début de seconde période.

Alex Campos - 6/10

Entré à la 64e minute à la place de De Jong, il a joué simplement et contribué à préserver la victoire alors que l’intensité de la rencontre diminuait naturellement.

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Joao Cancelo - 6/10

Il a remplacé Balde à la 65e minute. Il a apporté un profil différent sur le flanc, repiquant souvent dans l’axe pour créer des surnombres, même si le match était déjà gagné à son entrée.

Raphinha - 6/10

Entré pour les 14 dernières minutes à la place de Gordon, il s’est montré vif et a cherché à contribuer au nombre élevé de tirs de son équipe, sans toutefois ajouter un cinquième but.

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Brian Farinas - non noté

Entré à la 86e minute à la place de Gavi, il n’a pas eu assez de temps pour peser réellement sur le match.

Hansi Flick - 8/10

Le dispositif tactique de Flick a été irréprochable. Malgré l’absence de Lamine Yamal, son équipe n’a pas manqué de créativité. Ses changements à la pause et en début de seconde période ont témoigné d’une excellente gestion de l’effectif, tandis que le pressing haut a réduit les hôtes à presque rien pendant une heure.