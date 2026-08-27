Le FC Barcelone s'apprête à ouvrir un front judiciaire sans précédent contre la police nationale, après la violente agression subie par l'un de ses jeunes supporters mineurs. Une démarche d'escalade menée par le président Joan Laporta en personne, qui affirme d'une seule voix : la dignité des supporters du Barça est une ligne rouge.

Le club blaugrana a annoncé une escalade totale dans l'affaire de l'agression de l'un de ses supporters mineurs avant la rencontre entre Elche et Barcelone dimanche dernier, affirmant que ce qui s'est produit avait atteint « un seuil insupportable ».

Le club catalan avait publié un communiqué au ton très ferme mardi dernier, dans lequel il a condamné dans les termes les plus vigoureux « l'usage excessif et injustifié de la force » par des membres de la police nationale contre ses adhérents et ses supporters à proximité du stade Martínez Valero.

Selon les révélations du quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Barcelone ne s'est pas contenté du communiqué : après un contact direct du président Joan Laporta avec la famille du jeune agressé et l'apport d'un soutien total à celle-ci, le club et la victime ont décidé d'aller de l'avant en engageant des poursuites judiciaires conjointes contre l'agent de police impliqué dans les faits.

La défense dans cette affaire devrait être assurée par l'équipe juridique du FC Barcelone, en collaboration avec le célèbre avocat pénaliste Marc Molins, afin de défendre les droits du mineur.

Les détails de l'incident remontent à l'interpellation du supporter mineur par la police, qui l'a détenu avec violence, en raison du fait qu'il portait un drapeau « estelada », le drapeau de l'indépendance de la Catalogne, avant le coup d'envoi du match. Un comportement que le président Laporta a publiquement qualifié de « disproportionné et violent » et n'ayant aucun rapport avec la liberté d'expression.

L'affaire du jeune homme a suscité une large solidarité au sein du club, où des personnalités de premier plan telles que la star Gavi et le président Laporta ont exprimé leur soutien total à la victime et à sa famille.

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Dans un geste symbolique qui confirme la position du club, Laporta a annoncé son intention d'organiser un « hommage au drapeau de l'indépendance » lors du match de l'équipe ce soir contre l'Athletic Bilbao, comme un message clair en défense de la liberté d'expression, tout en affirmant dans le même temps qu'il n'y aurait aucun hommage aux champions du monde lors du match en question.