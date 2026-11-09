« Non, non, non, non » : un joueur du Portugal refuse de succéder à Cristiano Ronaldo

Rodrigo Mora, le jeune talent de Porto, a refusé l'idée de porter le maillot numéro 7 avec la sélection du Portugal, en tant que successeur de la légende Cristiano Ronaldo, affirmant que le numéro qu'il porte actuellement lui convient parfaitement.

Mora, né en 2007, avait eu l'occasion exceptionnelle de partager le vestiaire avec Ronaldo au cours des derniers mois, avant que le capitaine du Portugal n'annonce sa retraite internationale, ce qui a poussé le jeune joueur à adresser un message de reconnaissance à l'une des plus grandes légendes du football.

Mora a déclaré, dans des propos rapportés par le site Tribuna : « J'ai eu une chance immense de jouer avec Cristiano et de partager le vestiaire avec lui, car il est le modèle de tout le monde. Il a pris sa retraite internationale, et le Portugal le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a apporté. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il était possible qu'il récupère le maillot numéro 7, associé au nom de Ronaldo pendant de longues années, sa réponse a été à la fois ferme et amusante, puisqu'il a déclaré en riant : « Non, non, non, je n'y pense pas, c'est beaucoup trop grand pour moi, le numéro 86 me convient. »

Prochains matchs POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Il semble que Mora ne souhaite pas porter le poids de la comparaison directe avec Ronaldo, qui a laissé un héritage exceptionnel sous le maillot de la sélection portugaise, après être devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe et l'avoir menée au sacre lors de l'Euro 2016 et de la Ligue des nations à deux reprises.

Mora est considéré comme l'un des talents prometteurs du football portugais, après avoir gravi les échelons de l'académie de Porto et commencé à obtenir des opportunités avec l'équipe première, devenant ainsi l'un des noms appelés à avoir un avenir important avec la sélection de son pays.