Kylian Mbappé ne s'est pas contenté de s'imposer comme une star sur le rectangle vert, il continue également d'affirmer sa présence en tant qu'icône mondiale du football, après avoir retrouvé sa place sur la jaquette de la dernière édition du jeu EA Sports FC.

EA Sports a annoncé avoir choisi le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, comme vedette de la jaquette de l'Ultimate Edition, l'édition spéciale du jeu EA Sports FC 27, marquant un retour sur la couverture de la série après quatre ans d'absence.

Le jeu doit sortir à la mi-septembre 2026, tandis que c'est la quatrième fois que Mbappé apparaît sur la jaquette du jeu de football le plus célèbre d'EA, auparavant connu sous le nom d'EA Sports FIFA.

L'attaquant français a lui-même confirmé la nouvelle, en partageant l'image officielle de la jaquette sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un simple message : « Je suis de retour ».

Avec cette apparition, Mbappé égale le total de l'Argentin Lionel Messi, chacun étant apparu quatre fois sur la jaquette du jeu, tandis que l'Anglais Wayne Rooney reste en tête de la liste avec six apparitions, suivi du Brésilien Ronaldinho avec cinq. Jeff Sharm, représentant d'EA Sports, a déclaré en commentant le choix de la star française : « Les accomplissements de Kylian avec son club et sa sélection nationale l'ont établi comme l'un des joueurs les plus marquants de sa génération ».

L'annonce du choix de Mbappé est intervenue quelques jours après sa performance remarquable à la Coupe du monde 2026, où il a mené l'équipe de France en demi-finale avant l'élimination face à l'Espagne, qui a ensuite été sacrée championne aux dépens de l'Argentine en finale.

Malgré l'échec de la France à atteindre la finale, Mbappé a remporté le Soulier d'or du Mondial après avoir inscrit 10 buts, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire du football à remporter deux fois le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde.

Cette même compétition a également vu l'attaquant du Real Madrid prendre la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde, après avoir porté son total à 22 buts, dépassant Lionel Messi (21), un exploit qu'il a réalisé à l'âge de 27 ans, avec la possibilité de renforcer son total lors des prochaines éditions s'il poursuit sa carrière internationale.

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