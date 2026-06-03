Scène surprenante à Zeist : alors que Valentijn Driessen et Noa Vahle tournaient une séquence pour Vandaag Inside sur les tenues des internationaux néerlandais, Virgil van Dijk a soudainement interrompu l’enregistrement pour adresser une remarque au journaliste au sujet de sa propre garde-robe.

À chaque rassemblement, les tenues des Oranje font couler beaucoup d’encre : Memphis Depay a encore attiré l’attention, mais Van Dijk s’est cette fois aussi illustré.

« Je viens de parler à Virgil van Dijk et il m’a dit qu’il t’avait aussi interpellé à propos de ta tenue », lance Vahle à Driessen. « Oui, il a dit que ça ne le décevait pas. C’est en tout cas ce que je voulais entendre », répond ce dernier.

Les deux chroniqueurs analysent alors le style du capitaine : « Si ça passe, alors ça passe, tranche Driessen. La veste, bof. Les chaussures ? Rien de bien folichon, du VanHaren. »

Peu après, Van Dijk découvre la présence de Vahle et Driessen. Le défenseur ne peut s’empêcher d’intervenir : « Choisis ta propre tenue alors ! », lance-t-il au chef du football.

« Incroyable, il va encore s’en mêler ! », rit Driessen. « Il ose critiquer mes vêtements de loin… Toi aussi tu le fais, tout le monde le fait. Dans un instant, je vais me retrouver en train de pleurer dans la voiture », conclut-il avec un clin d’œil.