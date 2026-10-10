Noa Lang réagit avec vivacité et inscrit son premier but de la saison avec Naples

Noa Lang a inscrit samedi son premier but de la saison. L’attaquant de Naples a marqué le deuxième but lors de la réception de Frosinone, finalement écarté 3-0. Naples grimpe à la neuvième place et compte désormais autant de points que Frosinone (10).

Lang a été titularisé à Naples, tout comme, entre autres, l’ancien Ajacide David Neres. Ils formaient le trio offensif avec l’avant-centre Rasmus Højlund, qui avait déjà l’ouverture du score au bout du pied dès la troisième minute. Le Danois malheureux a touché le poteau.

Après un peu moins d’une demi-heure, Giorgio Cittadini a commis une faute sur Højlund, qui s’est lui-même chargé du penalty mais a vu sa tentative repoussée par Lorenzo Palmisani. Le gardien avait toutefois quitté sa ligne un peu trop tôt, si bien que le penalty a dû être retiré. De Bruyne a cette fois trouvé le chemin des filets.

À peine trois minutes plus tard, Lang a doublé l’avance de Naples. L’international néerlandais a bien suivi un ballon repoussé dans la surface, a dribblé le dernier défenseur encore en lice et a glissé le ballon au fond : 2-0.

Naples tenait alors quasiment sa victoire. Frosinone n’est pratiquement pas parvenu à se créer des occasions au Stadio Armando Maradona, où les supporters n’ont pas été gâtés après la pause. Scott McTominay s’est longtemps montré le plus proche du 3-0, mais Palmisani est intervenu avec autorité. Lang a été remplacé à la 72e minute.

Naples, où Sam Beukema n’a pas eu droit à une entrée en jeu, a finalement inscrit le 3-0 au plus profond du temps additionnel. Giovane a parfaitement débordé sur le côté gauche avant de remiser en retrait pour De Bruyne, qui avait poursuivi son effort et dont la frappe a fini au fond.



