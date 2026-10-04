Noa Lang a confirmé au micro de Vandaag Inside que l’Ajax s’était concrètement intéressé à lui lors du dernier mercato estival. L’ailier gauche de Naples a déclaré après Pays-Bas - Serbie (2-1) qu’il s’était entretenu avec le club amstellodamois, mais qu’il avait dû en conclure « qu’un transfert n’était pas possible ».

« J’ai indiqué que je préfère ne pas parler de Naples maintenant », dit Lang à propos de sa situation à Naples, où il ne fait pas l’unanimité. « J’étais ici pendant deux semaines, j’ai débuté le dernier match dans le onze de départ. C’est positif et j’essaie d’emporter ce positif avec moi à Naples. Je ne peux pas en dire plus sur la situation. »

« Là-bas, ce n’est pas toujours facile », poursuit malgré tout Lang au sujet de Naples, où il compose avec l’entraîneur Massimiliano Allegri, à l’approche tactique défensive. « La philosophie de jeu est évidemment très différente de celle des Pays-Bas. »

« Mais je vais quand même devoir m’adapter et ajouter cela à mon jeu. C’est le grand cap que je vais devoir franchir pour recommencer à progresser », affirme Lang, qui semblait sur le départ l’été dernier. Aussi parce qu’il entretenait une relation compliquée avec son précédent entraîneur, Antonio Conte.

La journaliste Noa Vahle demande alors à Lang si un retour aux Pays-Bas avait sérieusement été envisagé. L’Ajax a été très clairement associé à son nom comme potentiel remplaçant de la star Mika Godts, partie au Paris Saint-Germain. Finalement, ce n’est pas Lang qui est arrivé, mais Simon Adingra.

« C’était concret », reconnaît Lang, qui a percé au plus haut niveau chez les Amstellodamois. « J’y ai réfléchi, mais au final ce n’était tout simplement pas possible. » De quel club s’agissait-il ? « Tout le monde le sait, non ? J’ai parlé avec l’Ajax. »

« Je mentirais aussi si je disais que je n’ai pas parlé avec l’Ajax. Mais comme je le dis, à la fin de la journée, il faut bien réfléchir, puis on en arrive à la conclusion que ce n’est pas possible. Donc oui », conclut Lang, sans entrer davantage dans les détails.