Comment regarder Nice-Troyes avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Ligue 1 - Journée 12 28 nov. 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Nice reçoit Troyes à l’Allianz Riviera en Ligue 1. L’équipe à domicile cherchera à rebondir rapidement après une soirée douloureuse face au leader du championnat.

L’équipe d’Olivier Pantaloni s’est inclinée 3-2 contre le Paris Saint-Germain le 21 novembre. Nice avait pris l’avantage grâce à Mohamed Amoura dès la huitième minute, mais le PSG a renversé la situation et Ferran Torres a inscrit le but de la victoire à cinq minutes de la fin. Cette défaite a mis fin à l’invincibilité de Nice à domicile cette saison.

Ali Abdi a réduit l’écart dans le temps additionnel. Avant ce revers, Nice avait remporté trois de ses quatre précédents matches de championnat, dont une victoire 5-2 contre Rennes et un succès 2-0 à Angers.

Troyes arrive avec un meilleur moral après sa victoire 3-1 contre Le Havre le 20 novembre. L’équipe de Stephane Dumont s’était inclinée 1-0 face au PSG le 7 novembre et occupe la 14e place du classement. La question du maintien est encore loin d’être préoccupante, mais sa situation n’a rien de confortable.

Nice est septième : l’équipe à domicile aborde donc ce match avec un meilleur classement et une attaque plus performante. Amoura et Elye Wahi figurent tous deux dans le onze de départ pressenti.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

Les informations officielles concernant la diffusion de Nice-Troyes ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

Actualité des équipes et effectifs