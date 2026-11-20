Comment regarder Nice - Paris Saint-Germain avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site Internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Le Paris Saint-Germain se rend à l’Allianz Riviera pour affronter Nice en Ligue 1 le samedi 12 décembre 2026. Leader du championnat, le club parisien cherchera à creuser l’écart en tête du classement.

Le PSG arrive dans le sud de la France en grande forme. L’équipe de Luis Enrique a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 14 buts et n’en encaissant que trois sur cette période. Sa dernière sortie s’est soldée par une courte victoire 1-0 contre Troyes, entre une démonstration 6-0 face à Villarreal et un succès convaincant 4-2 contre Barcelone en Ligue des champions.

Nice reste toutefois un adversaire coriace à domicile. L’équipe d’Olivier Pantaloni a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Ligue 1, inscrivant 11 buts au passage. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face à Lyon, et elle aborde cette rencontre après trois victoires consécutives en championnat.

Les visiteurs seront privés de Khvicha Kvaratskhelia, qui devrait rester longtemps éloigné des terrains après une rupture du ligament croisé antérieur survenue lors du match de Ligue des champions contre Barcelone en octobre. L’ailier géorgien a confirmé qu’il s’attendait à manquer environ six mois de compétition.

Du côté de Nice, le capitaine et milieu de terrain expérimenté Axel Witsel figure dans la composition probable. Pantaloni cherchera à imposer la puissance physique de son équipe au milieu de terrain face à l’un des effectifs les plus doués techniquement d’Europe.

Le PSG occupe la tête de la Ligue 1 avec 23 points, soit deux de plus que Lille, deuxième. Sixième, Nice tentera de se rapprocher des places européennes grâce à un résultat marquant à domicile.